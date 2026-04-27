ABD'li saldırganın notları bulundu: Saldırı motivasyonu neydi?

ABD, Başkan Donald Trump'ın ve yönetiminin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'ne verdikleri yemekte yaşanan silahlı saldırıyla çalkalanıyor.

Şüpheli saldırganın bir not bıraktığı iddia edilirken, notun ana temasının Trump yönetiminin eylemlerine öfke olduğu öne sürüldü.

Federal yetkililer notu inceliyor ancak kurum içinden iki görevli, notun ayrıntılarını The New York Times ile paylaştı.

California, Torrance'da yaşayan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olarak tanımlanan şüpheli, notta, "Ben Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıyım ve temsilcilerimin (siyasilerin) yaptıkları bana yansıyor" yazıyor.

Bir sonraki cümlede yazar, Trump'a atfedilen cinsel taciz ve pedofili iddialarına değinerek, “Bir hainin suçlarıyla ellerimi lekelemesine artık izin vermeyeceğim” diyor.

Yazıda, yönetim yetkililerinin en önemli hedefler olduğu belirtiliyor.

“Yönetim yetkilileri, FBI Direktörü Patel hariç, en üst düzeyden en alt düzeye doğru öncelik sırasına göre hedeflerdir."

Yazıda, Gizli Servis’in 'sadece gerekliyse hedef' olduğu belirtiliyor. Otel güvenliği, Capitol Polisi ve Ulusal Muhafızlar “Mümkün olduğunca hedef değil” ibaresi yer alıyor. Otel çalışanları ve konuklar ise "Hiçbir şekilde hedef değildir.” yazıyor.

Yaklaşık 1000 kelimelik metinde, arkadaşlarına, öğrencilerine, ailesine ve diğerlerine eylemleri için özür dilediği ve hayatı boyunca verdikleri destek için teşekkür ettiği kapsamlı bir liste yer alıyor.

Yetkililerin bu yazıyı nereden elde ettikleri bilgisi paylaşılmadı.

Yazıda, göçmen gözaltı kamplarındaki istismar haberlerine, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere yönelik son ölümcül saldırılara ve İran'daki bir ilkokula yapılan bombalı saldırıya atıfta bulunuluyor:

“'Başka biri' ezildiğinde diğer yanağını çevirmek Hristiyan davranış değildir. Bu, zalimin suçlarına suç ortaklığıdır.”

"ŞÜPHELİ, İŞBİRLİĞİ YAPMIYOR"

Geçici Adalet Bakanı Todd Blanche, yetkililerin ilk soruşturmasına göre Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde meydana gelen silahlı saldırının şüphelisinin, Başkan da dahil olmak üzere Trump yönetiminin üyelerini hedef aldığı anlaşıldığını söyledi.

Blanche, NBC News'in "Meet the Press" programına verdiği röportajda, yetkililerin, etkinlikte güvenlik güçlerini aşarak kolluk kuvvetleriyle çatışmaya giren ve ardından Gizli Servis tarafından yere indirilip gözaltına alınan silahlı saldırganın motivasyonunu belirlemek için hala çalıştıklarını belirtti.

Blanche, gözaltında tutulan şüphelinin soruşturmaya işbirliği yapmadığını söyledi.

Şüpheli Cole Tomas Allen'ın, etkinliğin düzenlendiği otelde haftalar öncesinden oda rezervasyonu yaptırdığı açıklandı.

Bakan Blanche, silahlı saldırganın "yazıları" olarak tanımladığı belgelerin adamın son birkaç gün içinde Los Angeles dışındaki evinden trenle Chicago'ya, oradan da Washington'a seyahat ettiğini gösterdiğini söyledi.

Kolluk yetkilileri, saldırganın otele giriş yaptığını, çok sayıda silahla geldiğini ve "mümkün olduğunca fazla hasar vermek" niyetinde olduğunu iddia etti.

Silahlı çatışma, saat 20:30 civarında Washington Hilton'un lobisindeki güvenlik kontrol noktalarının yakınında patlak verdi ve etkinliğe katılan Trump ile yönetiminin birkaç üst düzey üyesinin tahliye edilmesine neden oldu. Bir Gizli Servis ajanı kurşun geçirmez yeleğine isabet eden kurşunla yaralandı ve kısa süreliğine hastaneye kaldırılırken, diğerleri silahlı saldırganı yere yatırdı.