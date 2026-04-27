        Haberler Yaşam Haftalık burç yorumlarında 1 Mayıs'taki Akrep Dolunay'ına dikkat! Gerçekler açığa çıkıyor...

        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları

        Bu hafta Venüs ve Uranüs'ün İkizler'e geçişinin etkileri sürerken, 1 Mayıs'taki Akrep Dolunay'ı haftanın en sert kırılmasını getiriyor. Bastırılan duyguların açığa çıktığı bu süreçte ilişkilerde, para konularında ve duygusal bağlarda yüzleşmeler ve keskin kararlar gündemde. Peki 27 Nisan - 3 Mayıs haftasında burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 09:28 Güncelleme:
        Bu hafta gökyüzü oldukça sert ve dönüştürücü. 24 Nisan’da Venüs’ün, 26 Nisan’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçişinin etkileri devam ederken, haftanın ana kırılması 1 Mayıs’taki Akrep Dolunay’ı.

        Dolunay bastırılan duyguların açığa çıktığı, gizli kalan gerçeklerin ortaya döküldüğü ve hayatınızda artık sürdürülemeyen ne varsa net bir şekilde sonlandığı bir süreci işaret ediyor.

        İlişkilerde, para konularında ve duygusal bağlarda güç savaşları, yüzleşmeler ve keskin kararlar var. Peki 27 Nisan – 3 Mayıs’ta 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım!

        Sevgili Koçlar, Dolunay sizi maddi ve duygusal bağlar üzerinden vuruyor. Ortak para, borç, alacak konuları netleşebilir. Biriyle olan bağınızı sorgulayabilirsiniz.

        Sevgili Boğalar, bu Dolunay’da ilişkiler netleşiyor. Ya devam ya tamam. Çünkü gerçekler artık ortaya çıkıyor.

        Sevgili İkizler burçları, Dolunay size şunu söylüyor: Düzeninizi değiştirin. İş, günlük hayat ve sağlık konularında net bir karar alabilirsiniz.

        Sevgili Yengeçler, aşk hayatınızda yoğun bir yüzleşme var. Bir ilişki ya eskisinden daha güçlü devam edebilir ya da tamamen kapanabilir.

        Sevgili Aslanlar, aile, ev ve geçmiş konular açılıyor. İçinize attığınız duygular ortaya çıkabilir. Ev düzeni ya da aile ilişkilerinde kırılma mümkün.

        Sevgili Başaklar, duyduğunuz bir gerçek her şeyi değiştirebilir. Yakın çevre, kardeşler ya da iletişim konularında netleşme var. Ağızdan çıkanlara dikkat!

        Sevgili Teraziler, para konularında bir gerçek netleşiyor. Harcamalarınızı ve ‘değer’ algınızı sorgulayabilirsiniz. ‘Buna değer mi?’ sorusu öne çıkıyor.

        Sevgili Akrepler, hayatınızda radikal bir kapanış ve başlangıç olmasın mı? Çünkü artık eski siz değilsiniz. Çok net kararlar verebilirsiniz.

        Sevgili Yaylar, iç dünyanızda büyük bir temizlik vakti. Bastırdığınız duygular yüzeye çıkıyor. Yalnız kalmak ve iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir.

        Sevgili Oğlaklar, arkadaşlıklar ve sosyal çevre testten geçiyor. Kimin gerçekten hayatınızda kalacağını görebilirsiniz. Bir bağ kopabilir.

        Sevgili Kovalar, kariyer alanında görünür bir sonuç geliyor. Bir iş tamamlanabilir ya da yön değişikliği gündeme gelebilir. Üstlerinizle ilişkilere dikkat!

        Son olarak Sevgili Balıklar, hayata bakış açınız değişiyor. İnançlarınız, planlarınız ve hedefleriniz dönüşüyor. Yeni bir yola girmeye hazırlanıyorsunuz ve çok iyi yapıyorsunuz.

