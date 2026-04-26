Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye art arda göndermeler!
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve zirvedeki puan farkını 7'ye yükseltti. Sarı-kırmızılı kulüp derbi zaferinin ardından sosyal medya hesabından art artda paylaşımlarda bulundu. İşte Galatasaray'ın göndermeleri...
Giriş: 26 Nisan 2026 - 22:46
Mücadele sonrasında Galatasaray'dan ezeli rakibine art arda göndermeler geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce X hesabından o görüntüler paylaşılarak, "Fenerbahçe taraftarları boşa giden bir başka sezonu kutluyor." ifadeleri kullandı.
Ayrıca Galatasaray'ın X hesabından maç sırasında "Oley! Oley" mesajı, maç sonu ise "Coğrafyanın tek büyüğü lider Galatasaray" paylaşımları yapıldı.
REKLAM
Statta Mustafa Sandal'ın şarkısı çalınarak, "Fener ağlama" tezahüratları yapıldı. Ayrıca stat ekranına ağlayan kuşlar görseli yansıtıldı.
Ayrıca Galatasaray'ın derbi galibiyeti sonrası statta Emrah'ın 'Boynu Bükükler' şarkısı çaldı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımları:
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ