ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melani Trump, cumartesi akşamı ABD saatiyle 20.30 sularında Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nin düzenlendiği otelin balo salonundaki sahnede oturuyor, gecenin eğlencesini sunan mentalist Oz Pearlman ile şakalaşıyordu.

Dışarıda ise bir adam, elinde pompalı tüfekle güvenlik kontrol noktasından koşarak geçti; peşine düşen Gizli Servis ajanlarıyla karşılıklı ateş açtı. Bu anlar, olayla ilgili yayımlanan güvenlik görüntülerine de yansıdı.

ABD Başkanı'nın, Trump yönetimi yetkililerinin, Kongre üyelerinin ve ülkenin en önde gelen gazeteci ve editörlerinin katıldığı yıllık Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin düzenlendiği balo salonuna ulaşamadan önce saldırgan saniyeler içinde etkisiz hale getirildi.

Tıklım tıklım dolu salonda davetliler yerlerine geçmiş, yemek yemeye başlamıştı ki gecenin ürkütücü bir hal aldığı anlaşıldı. Salon kapılarının dışından art arda gelen silah sesleri, yüksek uğultulu sohbeti bir anda sessizliğe gömdü.

Salonun bir alt katında bulunan davetliler için bu seslerin ne olduğu ilk anda anlaşılmadı. Hatta başkanın kendisi bile ne olduğunu hemen kavrayamadı. Trump'ın aklına ilk gelen, yere düşen bir tepsi dolusu tabak oldu: "Bunu daha önce çok duydum" dedi Beyaz Saray'da daha sonra yaptığı açıklamadı.

Ancak çok sayıda, bir kısmı silahlı kolluk kuvvetinin salonun tüm girişlerinden içeri yayılmasıyla ciddi bir olay yaşandığı açıkça ortaya çıktı. "Yere yatın" çığlıkları salonda yankılanırken, davetliler ve otel görevlileri korunmak için sandalye ve masaların altına atladı.

Protokol masası neredeyse anında boşaltıldı. Başkan Yardımcısı JD Vance masadan çekilerek sahnenin sol tarafına götürüldü. Tüfekli ajanlar sahnenin önüne koşarken, başkanın Gizli Servis korumaları onu çember içine aldı. Tahliye edilirken başkanın kısa süreliğine yere düştüğü görüldü; ardından kendisi ve First Lady oteldeki güvenli bir odaya götürüldü. Yanında oturanlar ise koridorun aşağısındaki ayrı bir odaya alındı.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Ana yemek servis edilmeden hemen önce salondan ayrılanlar istemeden de olsa tehlikenin ortasında kaldı. CNN'den Wolf Blitzer o sırada salonun dışındaydı ve saldırganı birkaç adım ötesinde gördü.

Blitzer, "Koridorda, hemen yanımda silah sesleri duymaya başladım ve bir anda bir polis memuru beni yere yatırıp üzerime kapandı. Silah sesleri o kadar yüksek ve korkutucuydu ki hepimizi dehşete düşürdü. Ne olduğunu bilmiyorduk." dedi.

CNN sunucusu, bir düzineden fazla kişiyle birlikte erkekler tuvaletine geri götürülerek orada sığınak aldı.

Saldırganın güvenlik noktasına hücum ettiği sırada pompalı tüfek, tabanca ve birden fazla bıçak taşıdığı belirtildi. Çatışma sırasında bir Gizli Servis ajanı göğsünden vuruldu ancak giydiği kurşun geçirmez yelek sayesinde hayatta kaldı.

SALDIRGAN OTELDE KAYITLI MİSAFİR

Şüpheli, kamu kayıtlarına göre Los Angeles banliyösünden 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olarak tanımlandı; öğretmen ve video oyunu geliştiricisi olarak çalıştığı bildirildi. Yetkililer, otelde kayıtlı bir misafir olduğunu ve tek başına hareket etmiş göründüğünü söyledi.

Trump daha sonra sosyal medyada, saldırganın güvenlik noktasından koşarak geçtiği görüntüleri ve yere yatırılmış halinin fotoğrafını paylaştı.

Balo salonunda ise sessizlik hakimdi; arada duyulan nefes sesleri bu sessizliği bölüyordu. Bazı davetliler masa ve sandalyelerin arkasına saklanırken, aralarında birçok kişi gazeteci de olduğu için tarihi anı kaydetmek için telefonlarına sarıldı.

Farklı masalara dağılmış olan kabine üyeleri, kendi güvenlik ekipleri tarafından hızla salondan çıkarıldı. Telsizlerinden "ateş açıldı" anonsları duyuluyordu.

Polisler salonu taradı; bazıları sandalyelerin üzerine çıkarak aradıkları yetkililerin isimlerini seslendi ve onları kalabalığın içinden çekip çıkardı. Bu tablo, başkan ve başkan yardımcısının yanı sıra, yönetimde yer alan ne kadar çok üst düzey ismin aynı salonda toplandığını gözler önüne serdi.

Adalet Bakanlığı yetkilisi Harmeet Dhillon, X hesabında bir Gizli Servis ajanının masasının üzerinden geçmesi sonucu başını çarptığını yazdı ve güvenli şekilde evine ulaştırıldığı için ABD yetkililerine teşekkür etti.

Zamanla polisler salondan çıkmaya başladı ve davetliler ayağa kalktı. Yeraltında ve kalabalık olan salonda cep telefonu çekimi zaten zayıftı; otel Wi-Fi sağlıyordu. Buna rağmen birçok kişi haber merkezlerini ya da ailelerini aramaya çalıştı.

Yıllık etkinlik, Beyaz Saray'ın yaklaşık 1,5 kilometre kuzeybatısındaki Washington Hilton'da düzenleniyor. Başkan Ronald Reagan, 1981'de bu otelin dışında düzenlenen bir suikast girişiminde vurulmuştu.

TRUMP PROGRAMI SÜRDÜRMEK İSTEDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde programın devam edip etmeyeceği belirsizdi. Bir noktada anons görevlisi, davetlilerden beklemelerini istedi; hatta biftek ve ıstakoz servisinin yapılabileceğini bile söyledi.

Hem Trump hem de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı, CBS muhabiri Weijia Jiang başlangıçta programı sürdürmek istedi. Jiang, salonda kalanlara kısa süre içinde devam edileceğini söyledi. Trump da oteldeki güvenli noktada bekletilirken salona geri dönmek istiyordu.

Ancak Gizli Servis buna karşı çıktı ve sonunda güvenlik birimlerinin görüşü ağır bastı.

Trump basın toplantısında "Kalmak için elimden geleni yaptım. Ama bu protokol." dedi.

Saldırıdan yaklaşık bir saat sonra Trump, basın toplantısı için Beyaz Saray'a döneceğini açıkladığında, otelden çıkmak isteyenler için uzun kuyruklar oluşmuştu. Geniş güvenlik çemberi çıkışı zorlaştırıyordu.

Resmi kıyafetleri içindeki Beyaz Saray muhabirleri, Connecticut Bulvarı boyunca araç bulup başkanlık konutuna ulaşmak için adeta yarıştı.

Trump, James S. Brady Press Briefing Room’da kameraların karşısına geçtiğinde yanında Vance ve üst düzey güvenlik yetkilileri vardı. Jiang'a teşekkür eden Trump, yaşananların siyasi rakipler ile basını "tamamen birleştirdiğini" söyledi.

Trump, "Hiç beklenmeyen bir şeydi ama Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri inanılmaz bir şekilde müdahale etti" dedi.

"Melania bana defalarca söyledi, 'Tehlikeli bir iş yapıyorsun' dedi. Ama bu onun için de geçerli. Yani onun için de tehlikeli" dedi.