        Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı deplasmandaki son 10 derbide üstün!

        Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçında sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez kazanırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 09:28 Güncelleme:
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

        Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin, RAMS Park'ta oynanan son 10 maçta üstünlüğü bulunuyor.

        Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Kanarya, 1 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında da kalesinde gol görmedi.

        RAMS Park'ta oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

        24.02.2025

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        19.05.2024

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

        04.06.2023

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

        21.11.2021

        Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

        27.09.2020

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        28.09.2019

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        02.11.2018

        Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

        22.10.2017

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        23.04.2017

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

        13.04.2016

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

