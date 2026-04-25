        Meriç Aral: Kendisini cesur buluyorum ama bana çok uygun değil - Magazin haebrleri

        Meriç Aral: Kendisini cesur buluyorum ama bana çok uygun değil

        Geçtiğimiz yıl anne olan Meriç Aral, meslektaşı Bestemsu Özdemir'in bebeğini setlere götürmesi hakkında, "Ben biraz daha korunaklıyım. Kendisini cesur buluyorum ama bana çok uygun değil. İnsanların arasında rahatsız olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki herkesin tercihi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 08:37 Güncelleme:
        "Kendisini cesur buluyorum"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Meriç Aral, eşi Serkan Keskin’in sahneye koyduğu 'Metot' adlı tiyatro oyunundaydı. Oyunu çok sevdiğini dile getiren Aral, "Uzun zamandır oynanmıyordu, tekrar sahnelenmesine çok sevindim. Herkesin beğeneceğini düşünüyorum, çok heyecanlıyım" dedi.

        Meriç Aral ile Serkan Keskin, 2024'te evlenmişti.
        Özel hayatına dair samimi açıklamalarda da bulunan oyuncu, anneliğin keyfini çıkardığını belirtti: Bebek büyütüyorum. Güneş 8 aylık oldu. Biraz daha büyüdüğü için artık dışarı çıkabiliyorum, sosyalleşiyorum. Güzel, keyifli bir dönem geçiriyorum. Şu an evde, yardımcımız bakıyor. Uyku saati… Yürüyebildiğine inanıyor, bıraksak yürüyecek sanıyor ama henüz emeklemeye yeni başladı.

        Muhabirlerin “Güneş tiyatroya geliyor mu?” sorusuna ise Aral, “Çok küçük, henüz öyle bir deneyimi olmadı” yanıtını verdi. Meslektaşı Bestemsu Özdemir’in bebeğiyle sahneye çıkmasına dair görüşü sorulan oyuncu, “Ben biraz daha korunaklıyım. Kendisini cesur buluyorum ama bana çok uygun değil. İnsanların arasında rahatsız olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki herkesin tercihi” ifadelerini kullandı.

        Yeni projelerle ilgili de konuşan Aral, “Yeni yeni iş düşünmeye başladım. Kendimi biraz korunaklı tutmak istedim ama yaza doğru daha aktif olacağım” dedi.

