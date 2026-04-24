Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Michael sinemada, Zengin Mutfağı sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinemada Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael öne çıkıyor. Animasyonda 1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu ve Marakuda: Taş Devri Efsanesi vizyonda. Sahnede Şener Şen'li Zengin Mutfağı ve SWANS – Kuğu Gölü, müzikte Uluslararası Caz Günü konserleri, sergide ise Temenos: İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 09:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu hafta vizyona giren filmler arasında Michael öne çıkıyor. Film, efsanevi şarkıcı Michael Jackson'ın hikayesini anlatıyor. 2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın gerçek hayattaki yeğeni olan 29 yaşındaki Jaafar Jackson, filmin başrolünü üstleniyor!

        Haftanın animasyonu 1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından başlayarak hayallerine ve ideallerine doğru attığı adımları beyazperdeye taşıyor.

        Marakuda: Taş Devri Efsanesi'nde bir kabile şefinin oğlu, babasının avcılık becerilerine ulaşmak için mücadele ediyor...

        Usta oyuncu Şener Şen'i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren 'Zengin Mutfağı', 27 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde

        SWANS – Kuğu Gölü, klasik hikâyeyi hip hop ve çağdaş dansla yeniden yorumlayan genç ve dinamik bir bale yapımı olarak 28–29 Nisan'da Paribu Art'ta sahneleniyor.

        Garanti BBVA, UNESCO tarafından ilan edilen ve her yıl tüm dünyada 30 Nisan'da kutlanan Uluslararası Caz Günü'nde, bir kez daha 'Beş Konser, Tek Akşam' sloganı ile caz severleri renkli konserlerle buluşturmaya devam ediyor. Blind'da Shabaka, Nardis Jazz Club'ta Bulut Gülen Quartet, Salon İKSV'de Makaya McCraven, Zorlu PSM %100 Studio'da Jazzanova ft.Wayne Snow, Bova'da ise AMG, performansları Caz Günü kapsamında dinleyiciyle buluşacak.

        Margaret R. Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos: İç Deniz, Anlam de Coster küratörlüğünde Zeyrek Çinili Hamam'ın Bizans sarnıcında gerçekleşiyor. Mekâna özgü işlerden oluşan sergi, tuval ve ipek üzerine resimler ile ses ve koku çalışmalarını bir araya getiriyor.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.

        #kültür sanat ajandası
        #kültür sanat
        #Michael
        #Michael Jackson
        #Zengin Mutfağı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
