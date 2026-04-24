Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile , Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzeybatıda 4 ila 7 derece artacak, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece düşeceker yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.