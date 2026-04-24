        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Güncel hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzeybatıda 4 ila 7 derece artacak, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece düşecek

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 07:17 Güncelleme:
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile , Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 18°

        Ankara

        Güneşli 15°

        İzmir

        Güneşli 21°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 18°

        Trabzon

        Bulutlu 14°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Yağmurlu 21°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 22°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 20°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 13°

        Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzeybatıda 4 ila 7 derece artacak, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece düşeceker yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        "Tek düşüncemiz kupayı kazanmak!"
        AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi
        Mücteba Hamaney: Düşman saflarında kırılma meydana geldi
        Warner Bros ile Paramount anlaştı
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        F.Bahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Doğum izninde ne değişti?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
