"Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran'daki hedeflerinin yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştirdiklerini söyleyen Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Onlarla konuşuyoruz. Ancak ülkeyi kimin yönettiğini bile bilmiyorlar. Bir kaos içindeler." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, kalıcı bir anlaşma yapmak istediğini belirtirken, İran'ın 2 hafta içinde silah stoklarını yenilemiş olabileceğini ancak bu stokları yok edeceklerini dile getirdi.

Bir basın mensubunun İran'a karşı nükleer silah kullanılıp kullanılmayacağına dair sorusuna yanıt veren Trump, "Hayır. Ne aptalca bir soru. Neden ihtiyacım olsun?" diye konuştu.

Trump ayrıca, "Hiç kimsenin nükleer silah kullanmasına izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

2 haftalık süreçte silah stoklarını yenilediklerini işaret eden Trump, "Hiç bu kadar mühimmatımız olmamıştı. Gemilerimiz yüklü." dedi.

*Fotoğraf: EPA/Aaron Schwartz, temsilidir