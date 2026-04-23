Dusan Tadic'ten Galatasaray derbisi sözleri!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray sahasında en yakın rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Şampiyonluk yarışını direkt ilgilendiren dev derbi öncesi Dusan Tadic, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wahda'da devam eden Dusan Tadic, oynanacak Galatasaray derbisi öncesi beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.
"KAZANIRSAK PSİKOLOJİMİZ DAHA GÜÇLÜ OLACAK"
Bence her derbi çok önemli. Ve normalde Galatasaray'ın stadyumunda başarılı oluyoruz. Umarım şimdi de böyle olur. Şampiyonluk yarışı eşit ve bence kazanmayı başarırsak psikolojimiz Galatasaray'dan daha güçlü olacak. Ama tabii kolay olmayacak. Çok zor bir maç.
"ŞAMPİYON OLMAMIZ GEREKİRDİ"
Biz hep şunu deriz; çok fazla baskı olduğunda bu normaldir. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynadığında, sıcak bir kalbe ve sakin bir kafaya sahip olman gerektiğini düşünüyorum; bu mükemmel bir kombinasyon. Ve Fenerbahçe'nin bunu yapabileceğini düşünüyor ve umuyorum. Fenerbahçe uzun yıllar boyunca ligi kazanamadı. Bence 99 puan topladığımız yıl kesinlikle şampiyon olmamız gerekirdi. Ama tamam, geçmişe bakamayız, bahane arayamayız.
"F.BAHÇE BUNU HAK EDİYOR"
Ama bu futbol; şampiyonluğu kazanmak için her şeyi yönetmen gerekiyor ve sadece sabırlı olmaya ve Fenerbahçe için her şeyi yapmaya çalışman gerekiyor. Umarım gelecekte şampiyonlukları kazanacağımız iyi bir süreç yaşarız. Bunu gerçekten umuyorum. Bence kulüp olarak Fenerbahçe bunu hak ediyor.
"ASENSIO'NUN OYNAYABİLECEĞİNİ UMUYORUM"
Bence iyi bir takımımız ve iyi oyuncularımız var. Çok iyi oyunculara çok fazla para yatırdık. Kesinlikle şu an isim vermesem de Kante, Asensio gibi harika özgeçmişlere sahip pek çok harika oyuncu getirdik. Skriniar'ın orada olmasından ve kaptan olmasından da çok mutluyum. Şu an oynayan Oosterwolde ve daha önce oynayan oyuncularla birlikte takımın iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii belki birkaç parça daha eksik olabilir ama şu an söylemesi zor. Asensio'nun bu maçta oynayabileceğini umuyorum çünkü takım için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve en önemlisi, takım olarak gerçekten güçlü oynamayı başarmaları ve sonuç almaları.
"UMARIM F.BAHÇE DOMİNASYONU GERİ DÖNER"
Galatasaray'ın gerçekten güçlü bir yapıları olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır teknik direktörlerini değiştirmediler. Pek çok şampiyonluk kazandılar ve bu sana kesinlikle çok fazla özgüven veriyor. Ayrıca Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi gerçekten iyi oyuncularla ekstra kalite kattılar. Çok iyi deneyime sahipler ve harika oyuncular. Ve evet, Noa Lang da onlara çok kalite kattı. Mevcut kadroları üzerine ekstra kalite ekliyorlar. Bence biz de gelecekte bunu yapmalıyız. Ve şunu söyleyeyim; umarım önümüzdeki yıllarda onların üst üste yaptığı gibi biz de şampiyon olabiliriz ve Fenerbahçe dominasyonu geri döner.
"TEDESCO'NUN POTANSİYELİ VAR"
Domenico Tedesco'nun çok iyi şeyler yaptığını, iyi enerji ve her şeyini verdiğini düşünüyorum. Genç bir teknik direktör ama yine de çok fazla deneyimi var. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak kolay değil. Umarım Fenerbahçe ile kupa kazanabilir çünkü bunun için potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de bunu yapman gerekiyor, umarım yapabilir.
"OKAN BURUK OYUNCULARI VE LİGİ TANIYOR"
Okan Buruk kesinlikle o kulübün neyi temsil ettiğini biliyor. Kulübü tanıyor. Bu çok önemli. Kulübü, oyuncuları ve ligi tanıyor. Bu çok kritik ve işin özü bu. Şunu da söyleyeyim; kazanırken teknik direktörü değiştirmemek iyi bir şey ve böyle kazanmaya devam ediyorlar. Tabii umarım bunu kırabiliriz ve Galatasaray için işleri daha da zorlaştırabiliriz. Dediğim gibi, umarım Fenerbahçe o galibiyet serisini yakalar ve şampiyonluklar kazanmaya başlar çünkü Fenerbahçe'nin eksik olan şeyi bu ve Fenerbahçe için gerekli olan şey bu.