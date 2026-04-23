        Numan Kurtulmuş: Cumhuriyet milletle güçlenir

        Numan Kurtulmuş: Cumhuriyet milletle güçlenir

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır" dedi. Kurtulmuş, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 08:59 Güncelleme:
        "Cumhuriyet milletle güçlenir"

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır." ifadesini kullandı.

        Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

        "Aziz milletimiz ve sevgili yavrularımız, 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuruluş adımlarının atıldığı, milli egemenliğimizin ilan edildiği ve gelecek nesiller düşünülerek çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır. Sevgili çocuklar, bayram sizindir, Meclis sizindir, memleket sizindir. Fakat daha önemlisi, bugünden yarına geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecektir. Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır. Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisin kurucu kadrolarını, istiklal uğruna can veren şehitlerimizi, fedakarlık gösteren gazilerimizi ve millet iradesine emek vermiş tüm milletvekillerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

        MECLİS'TE TÖREN

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Pervin Buldan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

        Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeli otobüsle Anıtkabir'e geçti.

        Söz konusu uygulama, makam aracı yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla 2024 yılında TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından başlatılmıştı.

