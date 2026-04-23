Uzaydan gelen 72 saniyelik gizem: WOW sinyalinin ne olduğu halen çözülemedi

72 saniye sürdü

WOW sinyali yaklaşık 72 saniye sürdü ve teleskobun sabit bir noktayı tarama süresiyle birebir örtüştü. Bu durum, sinyalin gerçekten uzaydan gelmiş olabileceğini gösteren önemli bir detaydı. Ayrıca sinyal son derece güçlüydü ve dar bantlıydı; yani rastgele kozmik gürültüye benzemiyordu.

SETI’nin aktardığına göre sinyal, teleskobun görüş alanına girerken güçlenip çıkarken zayıflayan bir yapı gösterdi. Bu da sabit bir kaynaktan geldiği ihtimalini güçlendirdi.

