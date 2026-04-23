        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 23 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun da büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, Bilecik, Isparta, Burdur, Antalya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgar da etkili olacak

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 07:16 Güncelleme:
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir, Bursa, Sakarya, Aydın, Muğla, Bilecik, Adana, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı karadeniz'in iç kesimleri Ankara ve Çankırının kuzey kesimleri, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, Bilecik, Isparta, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevreleri, Bursa'nın güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 16°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Bulutlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 17°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Yağmurlu 11°

        Adana

        Kısmen Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Güneşli 21°

        Gaziantep

        Güneşli 19°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 13°

        Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 7 derece azalacağı, Marmara'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, Bilecik, Isparta, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevreleri, Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

