Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Ziyarette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE'NİN YAPTIKLARINDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ"

NATO Genel Sekreteri, Ankara temasları kapsamında düzenlenen ASELSAN'ı da ziyaret etti ve burada açıklamalarda bulundu.

Rutte, savunma sanayisinde üretimin önemine işaret ederek "Çünkü daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz." dedi.

Savunma sanayisinde üretimi hızlandırmanın ve aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmenin önemine işaret eden Rutte, "Bu, NATO için en önemli önceliklerden biridir. Ayrıca, temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri olacaktır." diye konuştu.