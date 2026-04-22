Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses taburcu oldu

        Geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve safra kesesinden ameliyat olan İbrahim Tatlıses, taburcu oldu. Oğlu Ahmet Tatlıses'le ilgili sorular karşısında, "Hayatımdan 'A' harfini bile sildim" diyen Tatlıses, vasiyeti hakkında da konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 14:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Zorlu günleri atlatan Tatlıses, taburcu oldu. Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Tatlıses, hastaneden çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        REKLAM

        İbrahim Tatlıses’i, kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hastanede ziyaret etmişti.

        Tatlıses, "Ben hastaneye kimseyi çağırmadım, herkes kendi geldi" derken, oğlu Ahmet Tatlıses için "Hayatımdan 'A' harfini bile sildim" ifadesini kullandı.

        İbrahim Tatlıses, vasiyetiyle ilgili sorular karşısında, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım… Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        #İbrahim Tatlıses
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
