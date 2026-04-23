Aynı konsepti üç yıl arayla yapay zekâya çizdirdik! Aradaki fark yapay zekânın inanılmaz noktalara geldiğini gösteriyor
2023 yılında yapay zekâ tarafından oluşturulan bir grup gencin parti yaptığına dair fotoğraflar, o dönem için oldukça inanılmazdı. Aynı konsepte uyarak yapay zekâya yeninden fotoğraf çizdirdik ve geçen 3 yılda gelinen nokta muazzam.
Yapay zekâ teknolojisi hayatımıza gireli çok olmadı ancak hızla gelişmesi ve gerçekliği birebir taklit etmesi beklenmedik boyutlara ulaştı.
Sadece üç yıl önce bir X (Twitter) kullanıcısı, yapay zekâ kullanarak parti yapan gençlere dair bir dizi fotoğraf oluşturmuştu.
Bu fotoğraflar epeyce ses getirmişti çünkü yapay zekânın o dönem için "gerçeğe bu kadar yakın" çizim yapması herkese çok inanılmaz geliyordu.
İşte, o fotoğraflar...
13 Ocak 2023 tarihinde oluşturulan bu fotoğraflarda bir grup genç parti yapıyor. Ancak görüldüğü üzere, o dönem yapay zeka fotoğrafları bol kusurluydu. Burada da kızın çok fazla dişi olduğunu görüyoruz.
Fazla diş hatası bu fotoğrafta da epey belli. Üstelik sol tarafta telefon tutan kızın parmaklarında da bir hata var.
O dönem yapay zekânın en zorlandığı konulardan bir tanesi, parmak çizimleriydi. Fotoğraftaki hata o dönemde AI tarafından oluşturulan hemen hemen her fotoğrafta gözüküyordu.
Aynı diş sorunu bu fotoğrafta da var ama onun dışında ilk bakıldığında gerçek gibi gözükse de biraz inceleme sonrası fotoğrafta rahatsız edici bir perspektif yakalamak mümkün.
Şimdi, "parti yapan gençler" konseptini üç yıl arayla yapay zekâya bir daha çizdirdik. Aradaki fark muazzam!
İşte, 2026 yılının Nisan ayında yapay zekâya çizdirilen bir fotoğraf. Sadece üç yılda gelinen nokta inanılmaz.