HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” Adımı: İstinaf'ta iş yükü standartları belirlendi

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek’in ortaya koyduğu “Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli” vizyonu doğrultusunda alınan kararla, istinaf mahkemelerinde görev yapan hukuk ve ceza dairesi üyeleri için yıllık asgari iş sayıları belirlendi.

ÇOK BOYUTLU KRİTER

HSK Genel Kurulu tarafından alınan kararda; dairelerin niteliği, bakılan dava ve suç türleri, yıllık dosya sayıları ile sonuçlandırılan dosya verileri dikkate alındı. Düzenleme sürecine bölge adliye mahkemesi başkanları ve daire başkanlarının yanı sıra Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri de katkı sundu.

DAHA HIZLI VE ÖNGÖRÜLEBİLİR YARGI

Yeni uygulamayla birlikte yargı süreçlerinde belirsizliklerin azaltılması, iş yükünün daha dengeli dağıtılması ve yargılamaların planlı şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca hedef sürelerin daha etkin uygulanmasıyla birlikte makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

UYAP İLE DİJİTAL DAĞILIM

Öte yandan sadece iş yükü düzenlemesiyle sınırlı kalınmadı. Dijital altyapının güçlendirilmesi kapsamında UYAP üzerinden iş dağılımının yapılabilmesine imkân tanıyan yeni bir uygulamanın da devreye alınacağı açıklandı. Böylece daire başkanlarının inisiyatifiyle dosya dağılımı daha hızlı ve sistematik şekilde gerçekleştirilecek.

HSK’nın aldığı bu kararla, yargı süreçlerinde hız, verimlilik ve öngörülebilirliğin artırılması, gereksiz gecikmelerin önüne geçilmesi ve adaletin zamanında tecelli etmesi hedefleniyor.