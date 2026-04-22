Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle Gülistan Doku soruşturması başta olmak üzere faili meçhul kalan dosyalar ve kamuoyunun gündemindeki davalarla ilgili olarak, “Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, içindeki suça bakar. Ucu nereye giderse gitsin soruşturma sonuna kadar sürdürülür” açıklamasını yaptı. Gürlek ayrıca, “Faili meçhul dosyalar için özel birim kurulacak” dedi.

26 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN SIR

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bu açıklamalar İstanbul Fulya’da, 26 yıl önce evinde katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayeti için umut ışığı oldu.

DOSYA MERCEK ALTINA ALINDI

Bakan Gürlek’in açıklamalarının ardından, faili meçhul cinayetler kapsamında Çağla Tuğaltay dosyası da incelemeye alınan dosyalar arasında yer aldı.

AİLEDEN BAKAN GÜRLEK’E “BİZE YARDIMCI OLUN”

Bu gelişmelerin ardından Çağla Tuğaltay’ın ağabeyi İlker Tuğaltay, sosyal medya üzerinden Bakan Gürlek’i etiketleyerek, “Sayın Bakanım lütfen bize yardımcı olun. Senelerdir uğraşıp çabaladığımız canım kardeşim Çağla Tuğaltay’ın failinin bulunabilmesi adına adalet ve hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Devlet büyüklerimizin desteğine çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Sesimizi duymanız ümidiyle” diyerek yardım çağrısında bulundu.

"ÇAĞLA'NIN TIRNAĞINDA KATİLİN DNA'SI VAR"

Çağla Tuğaltay ve ailesinin avukatı Buket Gül de gelişmenin önemli olduğunu belirterek, “Çağla Tuğaltay, tırnağında katilin DNA’sını taşıyor. Apartmanda ve mahallede DNA’sı alınmamış kişiler var. Vahşice işlenmiş ve faili 26 yıldır bulunamamış bu cinayetin aydınlatılması için DNA alımının hızlanması gerekiyor. Bu nedenle Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in desteğini bekliyoruz” dedi.

DNA VE PARMAK İZİ VAR

Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000'de, okul dönüşünde evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğazı kesilerek katledildi. Cinayetin ardından olay yerinde yapılan incelemelerde evde yabancı birine ait 3 parmak izi bulundu. Daha sonra yapılan çalışmalarda Çağla’nın tırnak arasında yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edildi. Tırnakta bulunan DNA ve evde bulunan 3 parmak izi ne aile bireyleriyle ne de apartmanda incelenen kişilerle uyuştu.

INTERPOL’E GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında yaklaşık 80 kişinin DNA’sı incelendi. Ancak yapılan karşılaştırmalarda bu kişiler arasında DNA ve parmak izi eşleşmesi sağlanamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz aylarda dosyayla ilgili önemli bir çalışma yaptı. Şüpheli parmak izi Interpol’e gönderildi. Interpol’e bağlı ülkeler, gönderilen parmak izlerini kendi arşivlerinde karşılaştırmaya başladı. Ancak şu ana kadar yapılan karşılaştırmalarda olumlu bir sonuç elde edilemedi. Çalışmalar sürüyor.

26 YIL SONRA CİMER’E GELEN İHBAR

Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, CİMER’e yapılan yeni bir ihbar gözleri mahalledeki dönemin kriminal kişilerine çevirdi.

CİMER’e başvuran bir kadın ihbarında, “Ben o mahallede oturuyordum ve o dönem liseye gidiyordum. Çağla’nın okuluna çok yakın bir okula gidiyordum. Madde kullanan kişilerin toplandığı eve giden bir genç beni çok rahatsız ediyordu. Bir gün bu durum taciz boyutuna ulaştı. Abime söyledim. Bu kişilerin Çağla’yı da rahatsız ettiğini biliyorum. Abim onları uyardı, aralarında tartışma çıktı. Şahıs daha sonra gelip kapımızı tekmeledi, abime sinkaflı küfürler etti. Bu kişinin Çağla’ya zarar vermiş olabileceğini düşünüyorum. Sürekli kesici-delici alet taşıyan, madde kullanan biriydi” dedi.

SAVCI DNA İZNİ VERMEDİ

Bu ihbarda adı geçen kişinin, 2021 yılında Eskişehir’de, eşi ve çocuğuyla birlikte öldürülen İlkay Tokkal olduğu ortaya çıktı. Tokkal’ın, Çağla’nın karşı apartmanında oturduğu belirlendi. Cinayet ekipleri, mahallede DNA’sı ve parmak izi alınmamış birçok kişinin ismini tespit etti. Tokkal da DNA’sı incelenmeyen isimler arasında yer alıyordu.

Bu ihbar gelmeden aylar önce Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen isimlerden biri olan İlkay Tokkal için savcılıktan DNA karşılaştırması talep edildi. Ancak soruşturmayı yürüten savcılık bu talebi reddederek Tokkal’ın DNA’sının incelenmemesine karar verdi. Bu gelişmenin ardından aile avukatları yeni bir dilekçe vererek Tokkal’ın DNA’sının incelenmesini talep etti.

DNA’LARA BAKILACAK MI?

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili sessiz sedasız çalışmalarını sürdürüyor. Polis, mahalleyi ablukaya alarak o dönem mahallede yaşayanları tek tek incelemeye aldı. Olaydan sonra esrarengiz bir şekilde mahalleden ayrılan, hayatları değişenler tek tek tespit edildi. DNA’sı ve parmak izi alınmadığı öğrenilen bu kişiler arasında hayatlarını kaybeden yer alıyor. Tüm bu çalışmada, tespit edilen kişilerin DNA’sı ve parmak izinin alınması için savcılığın izin vererek mahkemeden karar alması gerekiyor.

26 yıldır çözülemeyen cinayette, katile ait olduğu düşünülen tırnak altı DNA’nın sahibinin bulunması için yapılan çalışmalara izin verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor.

Bakan Gürlek’in açıklamasının ardından, daha önce yaklaşık 80 kişinin DNA’sının incelendiği dosyada yeni tespit edilen isimlerin DNA’sının alınması umudu ortaya çıktı.