        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak'ı yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza | Bolu haberleri | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!

        Bolu'da, parkta çıkan kavgada 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak'ın yumruk darbesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 13 yaşındaki S.Ş. ve 14 yaşındaki E.Y.'ye müşterek faillik kapsamında 7'şer yıl hapis cezasına çarptırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:03 Güncelleme:
        15 yaşındaki Alperen'i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!

        Bolu'da, geçen yıl haziran ayında parkta iki çocuk arasında çıkan kavgada aldığı darbe sonucu kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Alperen Ömer Toprak'ın (15) ölümüne ilişkin davanın dördüncü celsesi görüldü.

        Alperen Ömer Toprak, 15 yaşındaydı.
        Alperen Ömer Toprak, 15 yaşındaydı.

        DURUŞMA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanık S.Ş. (13), tutuksuz yargılanan E.Y. (14), taraf avukatları ve aileler katıldı.

        S.Ş.'nin silahlı pozu basına yansımıştı.
        S.Ş.'nin silahlı pozu basına yansımıştı.

        ADLİ TIP: YUMRUK, BEYİN SAPINDA HASAR OLUŞTURDU

        Geçtiğimiz celse hazırlanan adli tıp raporu da dosyaya eklendi. Raporda, Toprak’ın boynuna aldığı yumruk darbesi sonrası beyin sapında hasar oluştuğu, bu hasara bağlı olarak anında beyin kanaması geçirdiği ve ölümün söz konusu darbeye bağlı gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca travmanın hayati merkezleri doğrudan etkilediği ve darbe ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi.

        2 SANIĞA 7'ŞER YIL HAPİS CEZASI

        Savcılığın mütalaasında, atılan yumruğun öldürme kastıyla olmadığı yönünde değerlendirme yer aldı. Mahkeme heyeti, sanıklar S.Ş. ve E.Y. hakkında ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan ceza verdi. İki sanık, müşterek faillik kapsamında 7’şer yıl hapis cezası aldı. Kararın ardından tutuksuz sanık E.Y. de tutuklandı.

        Acılı ailenin avukatı Alper Coşkun, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.
        Acılı ailenin avukatı Alper Coşkun, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

        "KARARIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

        Mahkemenin kararının doğru olmadığını belirten acılı ailenin avukatı Alper Coşkun, "Bizim ceza talebimiz, ‘çocuğun kasten öldürülmesine yönelikti’. Zaten adli tıp raporunda da yumruk geldiği gibi beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü sabitti. Ama mahkemenin talebi neticesinde ‘ağırlaştırılmış yaralama’ cezası verildi.

        "ÜST MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ"

        İstinafa zaten dosyayı götüreceğiz. Mahkemenin kararının doğru olduğunu ve insanları rahatlattığını düşünmüyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra üst mahkeme için hukuki başvurularımızı yapacağız. Doğrudan bir yumruğun ölüme neden olmasını ‘kasten öldürme’ olduğunu düşünüyorum. Yargıtay’ın da böyle birçok iştiraki var. Çocukların yaş durumundan dolayı yaş indirimi olacağı belliydi. Şu anda müşterek faillik olarak 7’şer yıl aldılar. Bu cezaların arttırılması için biz de gerekli başvuruları yapacağız" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 21 Nisan 2026 (Gülistan'ın 22 Eylül Hastane Kayıtlarını Neden Sildiler?)

        Eski Vali delilleri kararttı mı? Tuncay Sonel'in ifadesi Gülistan düğümünü çözecek mi? Gülistan neden yaralandı? Gülistan müşterek fail kurbanı mı? Gülistan'ın 22 Eylül hastane kayıtları değiştirildi mi? Gülistan 22 Eylül'de yaralandı mı? Zeinal ve babasından yardım istedi mi? Habertürk Manşet'te ...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!