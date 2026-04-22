        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Gençlerbirliği Galatasaray Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

        Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, kupada sahne alıyor. Sarı-kırmızılılar hafta sonu ligde deplasmanda mağlup ettiği Gençlerbirliği'ne bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk edecek. Tek maç eleme usulü oynanacak karşılaşmada kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. İşte Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

        RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı.

        Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

        BU SEZONKİ 3. RANDEVU

        Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

        Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.

        İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        RAMS PARK'TAKİ SON 13 MAÇINDA YENİLMEDİ

        Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

        Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.

        KUPADA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

        Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.

        G.BİRLİĞİ'NE KARŞI SON 5 MAÇTA GALİP

        Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart 2020 tarihinde 3-0 kazanılan maçla başlayan süreçte Süper Lig'de rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etti.

        Söz konusu 5 müsabakada 16 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde de 3 gol gördü.

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Yunus, Lang, Icardi

        Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Bashiru, Traore, Cihan, Varesanovic, Metehan, Niang

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rıza Kocaoğlu: Maksadını aşan bir hareket oldu

        Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, 2018'de oynanan Göztepe - Galatasaray maçının ardından Başkan Mustafa Cengiz'in canlı yayında sözünü kesmesi hakkında açıklamalarda bulundu. (AA)

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        Sağanak yağmur uyarısı!
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Bir kasaba 'olmayan' katilden kaçtı!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Işın'dan İrem'e destek
        Tartışığı eşini öldürdü
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
