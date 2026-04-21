Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Tümosan Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Normal süresi 0-0 biten maçı uzatmalar sonucunda ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 0-0 eşitlikle geçildi.
120. dakikada ev sahibi ekip VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Topun başına geçen Marko Jevtovic, 120+2. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu sonucun ardından Konyaspor, Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen taraf oldu.
Yeşil-beyazlıların yarı finaldeki rakibi Beşiktaş-Alanyaspor maçının galibi olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.
37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ederson çıkardı.
42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
