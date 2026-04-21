        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Tümosan Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU (Konyaspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde)

        Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Tümosan Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Normal süresi 0-0 biten maçı uzatmalar sonucunda ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 19:28 Güncelleme:
        Konyaspor kupada yarı finalde!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 0-0 eşitlikle geçildi.

        120. dakikada ev sahibi ekip VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Topun başına geçen Marko Jevtovic, 120+2. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

        Bu sonucun ardından Konyaspor, Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen taraf oldu.

        Yeşil-beyazlıların yarı finaldeki rakibi Beşiktaş-Alanyaspor maçının galibi olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.

        37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ederson çıkardı.

        42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

        Ayrıntılar geliyor...

        Yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düştü, cansız bedeni 2 saat sonra bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde düğün sonrası misafir olarak bir aile dostunun yakındaki evine gitmeye çalışan eski muhtar Adem Duraman, apartman bahçesinde yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Konyaspor kupada yarı finalde!
        Konyaspor kupada yarı finalde!
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar