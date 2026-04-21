        Sabancı Holding CEO'su Zaimler: Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz

        Sabancı Holding CEO'su Zaimler: Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz

        Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, holding portföyündeki değişimleri, CarrefourSA ve AkçanSA satışları sonrası atılacak adımları ilişkin planları Bloomberg HT'ye değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 16:48
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"

        Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler Bloomberg HT'ye özel açıklamalarda bulundu.

        Açıl Sezen'in sunduğu Finans Merkezi'ne katılan Zaimler, dünyadaki en önemli başlıkların belirsizlikler olduğunu dile getirirken, Sabancı Toplululuğu'nun çağın gerekliliğine uygun dönüşümleri hep yaptığını vurguladı.

        "TEKNOSA İÇİN TÜM STRATEJİK OPSİYONLARA HAZIRIZ"

        Dönüşümle ilgili yapı malzemelerinde çimentoda Çimsa ile büyümeye devam edeceklerini dile getiren Zaimler, Çimsa'nın yaptığı yeniliklerle, ayak izini azaltma yatırımları ile daha hızlı koşacağını ve daha fazla büyüyeceğinin altını çizdi.

        Teknosa'nun grubun en güçlü tüketici markası olduğunu belirten Zaimler, Teknosa için bütün stratejik opsiyonlara hazır olduklarını da ayrıca ifade etti.

        Sabancı Holding CEO'su ayrıca "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz" diye ekledi.

        "BÜYÜMEK BİZİM ROTAMIZDA"

        Zaimler, hemen hemen tüm sekörlerde bir dönüş yaşandığını, kendilerinin de tüm bu yelpaze içindeki değişimler ve dönüşümlere baktıklarına vurgu yaparak, "Enerjide muazzam yatırımlar yaptık, dijital alanda yatırım yaptık, yurt dışında yatırım yaptık. Büyümek bizim rotamızda. Biz Türkiye merkezli ama dünyaya entegre olan işlere yoğunlaşıyoruz" diye konuştu.

        "KORDSA DA DÖNÜŞMEK ZORUNDA"

        Zaimler ayrıca "Kordsa'nın da bir dönüşüm içinde olması gerekiyor, dönüşmek zorunda, dönüşmezse ayakta kalamaz" dedi.

        Zaimler "Veri merkezinde bütün opsiyonlara bakıyoruz, daha büyük oyunun içindeki her aşamaya bakıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 19 Nisan 2026 (ABD Ve İran Savaşı Bitirecek Mi?)

        Kahramanmaraş'taki okula silahlı saldırı. MEB: İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. Gülistan Doku soruşturması: Eski valinin oğlu ve koruması ifadesinde neler söyledi? Zeinal'ın üvey babası ne anlattı? Kabinede hangi konular konuşulacak? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Kimse savaşın te...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi