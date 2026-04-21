Sabancı Holding CEO'su Zaimler: Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz

Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler Bloomberg HT'ye özel açıklamalarda bulundu.

Açıl Sezen'in sunduğu Finans Merkezi'ne katılan Zaimler, dünyadaki en önemli başlıkların belirsizlikler olduğunu dile getirirken, Sabancı Toplululuğu'nun çağın gerekliliğine uygun dönüşümleri hep yaptığını vurguladı.

"TEKNOSA İÇİN TÜM STRATEJİK OPSİYONLARA HAZIRIZ"

Dönüşümle ilgili yapı malzemelerinde çimentoda Çimsa ile büyümeye devam edeceklerini dile getiren Zaimler, Çimsa'nın yaptığı yeniliklerle, ayak izini azaltma yatırımları ile daha hızlı koşacağını ve daha fazla büyüyeceğinin altını çizdi.

Teknosa'nun grubun en güçlü tüketici markası olduğunu belirten Zaimler, Teknosa için bütün stratejik opsiyonlara hazır olduklarını da ayrıca ifade etti.

Sabancı Holding CEO'su ayrıca "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz" diye ekledi.

"BÜYÜMEK BİZİM ROTAMIZDA"

Zaimler, hemen hemen tüm sekörlerde bir dönüş yaşandığını, kendilerinin de tüm bu yelpaze içindeki değişimler ve dönüşümlere baktıklarına vurgu yaparak, "Enerjide muazzam yatırımlar yaptık, dijital alanda yatırım yaptık, yurt dışında yatırım yaptık. Büyümek bizim rotamızda. Biz Türkiye merkezli ama dünyaya entegre olan işlere yoğunlaşıyoruz" diye konuştu.

"KORDSA DA DÖNÜŞMEK ZORUNDA"

Zaimler ayrıca "Kordsa'nın da bir dönüşüm içinde olması gerekiyor, dönüşmek zorunda, dönüşmezse ayakta kalamaz" dedi.

Zaimler "Veri merkezinde bütün opsiyonlara bakıyoruz, daha büyük oyunun içindeki her aşamaya bakıyoruz" diye konuştu.