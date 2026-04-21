        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi

        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi

        Tütün ve Elektronik Sigara Yasası'nın Parlamento'dan geçmesiyle birlikte, 17 yaş ve altındaki çocuklar ömür boyu sigara satın alma yasağıyla karşı karşıya kalacak

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 16:35
        Birleşik Krallık'ta "dumansız bir nesil" yaratmak amacıyla hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası, 1 Ocak 2009'dan sonra doğanların sigaraya başlamasını durdurmayı hedefleyen tarihi mevzuatın nihai taslağı üzerinde uzlaştı.

        BBC'de yer alan habere göre, Yasa kraliyet onayı aldığında, bakanlar ayrıca tütün, elektronik sigara ve nikotin ürünlerinin aromaları ve ambalajları dahil olmak üzere bu ürünleri düzenlemek için yeni yetkilere sahip olacak.

        Bu adım, Birleşik Krallık'ta önlenebilir ölüm, engellilik ve hastalıkların önde gelen nedenlerinden biri olan sigaranın sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi amaçlayan bir dizi önlemin parçası.

        SİGARA İÇİLMEYEN ALAN YASALARI GENİŞLETİLECEK

        Elektronik sigara kullanımı; çocuk taşıyan araçlarda, oyun parklarında, okul önlerinde ve hastanelerde yasaklanarak sigara içilmeyen alan yasaları genişletilecek. Sigarayı bırakmaya çalışanlara destek olmak amacıyla hastanelerin dış alanlarında elektronik sigara kullanımına ise izin verilecek.

        Pub bahçeleri gibi açık hava eğlence mekanları ile plajlar ve özel dış alanlar gibi daha geniş açık alanlar planlara dahil edilmedi. İnsanlar ayrıca evlerinde sigara ve elektronik sigara içmeye devam edebilecekler.

        "DUMANSIZ BİR NESİL YARATILACAK"

        Sağlık Bakanı Baroness Merron, pazartesi günü Lordlar Kamarası'na şunları söyledi: "Bu öğleden sonra, bu Tasarı'nın Parlamento genelindeki yolculuğunun sonuna gelindi. Bu tarihi bir tasarıdır, dumansız bir nesil yaratacaktır."

        Merron, "Bu aslında bir neslin gördüğü en büyük halk sağlığı müdahalesidir ve tüm Lordlara temin ederim ki hayat kurtaracaktır."

        Asthma + Lung UK'den Sarah Sleet, mevzuatın ulusun sağlığını dönüştürmeyi vadettiğini söyledi.

        Sleet, "Artık bu çığır açan tasarı nihayet onaylandığına göre, halk sağlığını korumak ve tütün endüstrisini sorumlu tutmak için daha ileri gitme şansımız var."

        Sleet, hükümetin yaygın sigara bırakma desteği sağlayarak mevcut sigara içenlerin geride kalmadığından emin olması gerektiğini vurguladı.

        Sleet, "Şu anda bir posta kodu piyangosu (bölgesel adaletsizlik) yaşıyoruz; bu nedenle tütün endüstrisi, Birleşik Krallık genelindeki bu kritik hizmetleri finanse ederek verdikleri zararı azaltmak için bir vergi aracılığıyla ödeme yapmalıdır" dedi.

