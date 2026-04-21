People dergisinin mayıs sayısının kapağında yer alan Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' olarak açıklandı. Bu ünvan, oyuncunun hem kariyerindeki zirve noktasını hem de kişisel gelişimini onurlandırmak amacıyla verildi.

2026 yılı, Hathaway için kariyerinin en yoğun yıllarından biri olarak görülüyor. Başta 'Şeytan Marka Giyer 2' (The Devil Wears Prada 2) olmak üzere toplam beş filminin vizyona girecek olması, onun popülaritesini ve etkisini zirveye taşıdı.

ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI

People dergisi bu ünvanı sadece fiziksel görünüm için değil, güzelliği yeniden tanımlayan ve başkalarına ilham veren yıldızlara veriyor. Hathaway'den önce bu ünvanı alan isimler arasında Michelle Pfeiffer, Julia Roberts ve Jennifer Aniston gibi Hollywood yıldızları vardı.

Dergiye verdiği röportajda, yakın zamanda hakkında ortaya atılan estetik ameliyat iddialarını yalanlayan 43 yaşındaki Hathaway, "Güzelliğin ne olduğunu nasıl tanımladığı sorulduğunda, bir film yapımcısı bana şöyle demişti: Güzellik, içinde gerçeği barındırdığı sürece çirkinliği de içerebilir. Bu yüzden benim için güzellik her zaman bu çizgide yer alır" ifadesini kullandı.

Başrolde yer aldığı 'Mother Mary' filmi yeni vizyona giren, 'Şeytan Marka Giyer 2' filmiyle de 1 Mayıs'tan itibaren beyazperdede seyirci karşısına çıkacak olan Hathaway, bugünlerde filminin tanıtım turlarında basının karşısına çıkıyor.

"EŞİM OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

45 yaşındaki oyuncu Adam Shulman ile 2012'den bu yana evli olan Hathaway'in 10 yaşında Jonathan ve 6 yaşında Jack adında iki oğlu var. Eşinin, kendisi çalışırken evin işlerini idare etme konusunda büyük katkı sağladığını belirten oyuncu, "Hayatımı birlikte geçireceğim eşim olduğu için çok şanslıyım. Bunu geçen yıla kadar bilmiyorsam bile, şimdi gerçekten biliyorum, çünkü her şeyde o her zaman hazır. Her şeyin üstesinden geliyor" ifadesini kullandı.

Hathaway röportajında, yıllar önce 'The Dark Knight Rises' filminde seksi çizgi roman karakteri 'Catwoman'ı oynarken vücudu hakkında yapılan bir vurgudan hoşlanmadığını itiraf etti. Christopher Nolan'ın 2012 yapımı filminde Christian Bale ile birlikte başrolü paylaşan Hathaway, dikkatlerin yalnızca gücüne değil, kilosuna verilmesinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

"KİLOM YERİNE GÜCÜM SORULMALIYDI"

"Soruya giriş şeklinin 'O rolü oynamak için ne kadar kilo vermeniz gerekti?' şeklinde olması hoşuma gitmedi. 'O rolü oynamak için ne kadar güçlenmeniz gerekti?' şeklinde olması daha iyiydi" diyen oyuncu, şöyle devam etti: Bu konuda kendimi koruma içgüdüsü hissettim, çünkü yönetmen Christopher Nolan özellikle beni karşısına oturttu ve 'Kilo vermen umurumda değil, ama senin şöyle güçlü olmanı istiyorum' dedi.

DUBLÖR KULLANMADI

Filmde tüm tehlikeli sahneleri kendisinin oynadığını söyleyen Hathaway, pencereden geriye doğru takla atmak gibi sahnelerde dublör kullanmadığını, çok fazla pratik yaparak öğrendiğini belirtti.

2013'te 'Les Misérables' (Sefiller) filmindeki Fantine rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' Oscar'ını kazanan Hathaway, kariyerinin başlarında 'The Princess Diaries' filmiyle tanındı ve sonrasında 'Şeytan Marka Giyer' ve 'Interstellar' (Yıldızlararası) gibi önemli filmlerde rol aldı.

Haziran 2016'da BM Kadın İyi Niyet Elçisi olarak atanan ve kadın hakları savunuculuğu yapan Amerikalı oyuncu, kariyeri boyunca hem güzelliği hem de oyunculuk performansı ile sinema dünyasının zirvesindeki yerini korudu.