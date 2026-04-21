Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Anne Hathaway People tarafından dünyanın en güzel kadını seçildi

        Anne Hathaway dünyanın en güzel kadını seçildi

        Son dönemde hakkında estetik ameliyat iddiaları ortaya atılan, ancak bu iddiaları yalanlayan Oscar'lı yıldız Anne Hathaway, People dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel Kadını' olarak ilan edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        People dergisinin mayıs sayısının kapağında yer alan Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' olarak açıklandı. Bu ünvan, oyuncunun hem kariyerindeki zirve noktasını hem de kişisel gelişimini onurlandırmak amacıyla verildi.

        2026 yılı, Hathaway için kariyerinin en yoğun yıllarından biri olarak görülüyor. Başta 'Şeytan Marka Giyer 2' (The Devil Wears Prada 2) olmak üzere toplam beş filminin vizyona girecek olması, onun popülaritesini ve etkisini zirveye taşıdı.

        ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI

        People dergisi bu ünvanı sadece fiziksel görünüm için değil, güzelliği yeniden tanımlayan ve başkalarına ilham veren yıldızlara veriyor. Hathaway'den önce bu ünvanı alan isimler arasında Michelle Pfeiffer, Julia Roberts ve Jennifer Aniston gibi Hollywood yıldızları vardı.

        Dergiye verdiği röportajda, yakın zamanda hakkında ortaya atılan estetik ameliyat iddialarını yalanlayan 43 yaşındaki Hathaway, "Güzelliğin ne olduğunu nasıl tanımladığı sorulduğunda, bir film yapımcısı bana şöyle demişti: Güzellik, içinde gerçeği barındırdığı sürece çirkinliği de içerebilir. Bu yüzden benim için güzellik her zaman bu çizgide yer alır" ifadesini kullandı.

        Başrolde yer aldığı 'Mother Mary' filmi yeni vizyona giren, 'Şeytan Marka Giyer 2' filmiyle de 1 Mayıs'tan itibaren beyazperdede seyirci karşısına çıkacak olan Hathaway, bugünlerde filminin tanıtım turlarında basının karşısına çıkıyor.

        "EŞİM OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

        45 yaşındaki oyuncu Adam Shulman ile 2012'den bu yana evli olan Hathaway'in 10 yaşında Jonathan ve 6 yaşında Jack adında iki oğlu var. Eşinin, kendisi çalışırken evin işlerini idare etme konusunda büyük katkı sağladığını belirten oyuncu, "Hayatımı birlikte geçireceğim eşim olduğu için çok şanslıyım. Bunu geçen yıla kadar bilmiyorsam bile, şimdi gerçekten biliyorum, çünkü her şeyde o her zaman hazır. Her şeyin üstesinden geliyor" ifadesini kullandı.

        Hathaway röportajında, yıllar önce 'The Dark Knight Rises' filminde seksi çizgi roman karakteri 'Catwoman'ı oynarken vücudu hakkında yapılan bir vurgudan hoşlanmadığını itiraf etti. Christopher Nolan'ın 2012 yapımı filminde Christian Bale ile birlikte başrolü paylaşan Hathaway, dikkatlerin yalnızca gücüne değil, kilosuna verilmesinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

        "KİLOM YERİNE GÜCÜM SORULMALIYDI"

        "Soruya giriş şeklinin 'O rolü oynamak için ne kadar kilo vermeniz gerekti?' şeklinde olması hoşuma gitmedi. 'O rolü oynamak için ne kadar güçlenmeniz gerekti?' şeklinde olması daha iyiydi" diyen oyuncu, şöyle devam etti: Bu konuda kendimi koruma içgüdüsü hissettim, çünkü yönetmen Christopher Nolan özellikle beni karşısına oturttu ve 'Kilo vermen umurumda değil, ama senin şöyle güçlü olmanı istiyorum' dedi.

        DUBLÖR KULLANMADI

        Filmde tüm tehlikeli sahneleri kendisinin oynadığını söyleyen Hathaway, pencereden geriye doğru takla atmak gibi sahnelerde dublör kullanmadığını, çok fazla pratik yaparak öğrendiğini belirtti.

        2013'te 'Les Misérables' (Sefiller) filmindeki Fantine rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' Oscar'ını kazanan Hathaway, kariyerinin başlarında 'The Princess Diaries' filmiyle tanındı ve sonrasında 'Şeytan Marka Giyer' ve 'Interstellar' (Yıldızlararası) gibi önemli filmlerde rol aldı.

        Haziran 2016'da BM Kadın İyi Niyet Elçisi olarak atanan ve kadın hakları savunuculuğu yapan Amerikalı oyuncu, kariyeri boyunca hem güzelliği hem de oyunculuk performansı ile sinema dünyasının zirvesindeki yerini korudu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski Vali Tuncay Sonel adliyeye getirildi

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a sevk edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (IHA)

        #Anne Hathaway
        #People Dergisi
        #dünyanın en güzel kadını
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem