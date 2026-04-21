        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: İran'daki nükleer materyalin çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: İran'daki nükleer materyalin çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak

        ABD Başkanı Trump, Haziran 2025'te İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlenen saldırıda hedeflerin tamamının ortadan kaldırıldığını iddia etti. Trump, "İran'daki nükleer materyalin çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak" ifadelerini kullandı

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 09:27 Güncelleme:
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak

        ABD Başkanı Donald Trump, "Gece Yarısı Çekici Operasyonu, İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edilmesiyle sonuçlandı. (Nükleer materyal) Bunların çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak." ifadesini kullandı.

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haziran 2025'te İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlenen saldırıda hedeflerin tamamının ortadan kaldırıldığını iddia etti.

        İran'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun bu tesislerden çıkarılmasının zaman alacağına işaret eden Trump, "Gece Yarısı Çekici Operasyonu, İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edilmesiyle sonuçlandı. (Nükleer materyal) Bunların çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak." ifadelerine yer verdi.

        Trump ayrıca, Amerikan televizyonu CNN ve diğer bazı medya organlarını eleştirerek, bu kuruluşların, söz konusu operasyonda görev alan personeli platformlarında yeterince takdir etmediğini savundu.

        İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"

        İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

        İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

        Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Aşk yeniden
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Arazi satışında sert düşüş
        Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
