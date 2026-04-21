        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var | Mersin haberleri | Son dakika haberleri

        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!

        Mersin'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi 33 yaşındaki M.Ç. tarafından çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan 27 yaşındaki Havva Çelen, tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istedi. Genç kadın, "9 yıl boyunca bana kâbusu yaşattı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 07:27 Güncelleme:
        Mersin'de olay, 25 Mart’ta Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ç. (33), hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kızını görmek istediğini belirterek eşi Havva Çelen ve çocuğunu parka çağırdı.

        TENHADA BIÇAKLA SALDIRDI

        DHA'daki habere göre M.Ç., parkta bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra dönüş yolunda tenha bir sokakta Havva Çelen'e bıçakla saldırdı.

        AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

        17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Havva Çelen, yere yığıldı. Çelen, ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        "KIZIMIN ÖNÜNDE BENİ BIÇAKLADI"

        Hastanedeki tedavinin ardından taburcu edilen Havva Çelen, babasının evine gitti. Çelen, 9 yıllık evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını söyledi.

        Hem ailesinin hem de kendisinin can güvenliği olmadığı dile getiren Havva Ç., “25 Mart’ta kızını görmek maksadıyla bizi parka çağırdı. Parkta her şey normaldi. Ancak dönüşte, tenha bir sokakta bana bıçakla saldırdı. 17 kez bıçakladı. Bunları 4 yaşındaki kızımın gözü önünde yaptı.

        "ÖLDÜĞÜMÜ ZANNEDİP BIRAKTI"

        Akciğerlerim zarar gördü, sağ kolumu kullanamaz hale geldim. Beni öldü zannederek olay yerinde bıraktı. Aklında beni öldürmek varmış. 9 yıllık evliliğimiz boyunca birçok şiddet olayı yaşadım.

        "DAHA ÖNCE DE BENİ BIÇAKLADI"

        Daha önce de bıçaklandım. Kolumu kırdı, burnumu kırdı. Ailemin evini yakmaya çalıştı. Hem benim hem ailemin hem de çocuklarımın can güvenliği yok.

        Psikolojim bozuldu, geceleri uyuyamıyorum. 9 yıl boyunca bana adeta kabus hayatı yaşattı. En ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

