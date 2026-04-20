Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

        Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Sarı-kırmızılı camia, yıldız golcünün dev maçta sahada olup olmayacağını büyük bir merakla bekliyor.

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Nijeryalı golcünün derbi kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılsa da, ilk 11’de başlayıp başlamayacağı henüz netlik kazanmadı.

        2

        Teknik heyet ve sağlık ekibi, süreci büyük bir titizlikle yönetiyor: Osimhen’in ise sahada olma arzusu oldukça yüksek.

        3

        Normalde ağrıları olduğunda sakatlık riski nedeniyle kendini sakınan Nijeryalı yıldız söz konusu derbi olduğunda ise sahada olmak istiyor.

        4

        Geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki derbiye 15 dakikalık idmanla çıkan Osimhen takımla çalışmalara katılsa maç temposu konusunda eksik.

        5

        Antrenmanlardaki fiziksel performansı hafta boyunca gözlemlenecek. Teknik direktör ve ekibi, herhangi bir sakatlık riskine karşı temkinli yaklaşıyor.

        6

        Sarı-kırmızılı ekip için bu derbi, şampiyonluk yolundaki en büyük adım olarak görülüyor. Bu nedenle Osimhen’in durumu sadece saha içi stratejiyi değil, tüm camianın moralini doğrudan etkiliyor.

        7

        Yıldız oyuncunun fiziksel durumu hakkındaki nihai değerlendirme Cuma günü yapılacak ve ilk 11 kararı bu rapor doğrultusunda verilecek.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
