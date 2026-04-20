Galatasaray'da Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Sarı-kırmızılı camia, yıldız golcünün dev maçta sahada olup olmayacağını büyük bir merakla bekliyor.
Nijeryalı golcünün derbi kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılsa da, ilk 11’de başlayıp başlamayacağı henüz netlik kazanmadı.
Teknik heyet ve sağlık ekibi, süreci büyük bir titizlikle yönetiyor: Osimhen’in ise sahada olma arzusu oldukça yüksek.
Normalde ağrıları olduğunda sakatlık riski nedeniyle kendini sakınan Nijeryalı yıldız söz konusu derbi olduğunda ise sahada olmak istiyor.
Geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki derbiye 15 dakikalık idmanla çıkan Osimhen takımla çalışmalara katılsa maç temposu konusunda eksik.
Antrenmanlardaki fiziksel performansı hafta boyunca gözlemlenecek. Teknik direktör ve ekibi, herhangi bir sakatlık riskine karşı temkinli yaklaşıyor.
Sarı-kırmızılı ekip için bu derbi, şampiyonluk yolundaki en büyük adım olarak görülüyor. Bu nedenle Osimhen’in durumu sadece saha içi stratejiyi değil, tüm camianın moralini doğrudan etkiliyor.