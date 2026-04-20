Süper Lig'de son 4 hafta! Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın en karlı takımı lider Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenerken, takipçiler Fenerbahçe ve Trabzonspor ise son dakikalarda yedikleri goller sonucu rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile 90+8'de yediği golle 2-2 berabere kalırken, Trabzonspor ise 90+3'te kalesinde gördüğü golle Başakşehir'le 1-1 berabere kalıp kritik iki puan bıraktı. Bu sonuçların ardından lider Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4, Trabzonspor'a ise 6 puan fark attı. İşte son 4 haftaya girilirken, ligin ilk 3 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
20 Nisan 2026 - 09:52
GALATASARAY (71 PUAN):
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray
33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor
34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray
FENERBAHÇE (67 PUAN):
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir
33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe
34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor
TRABZONSPOR (65 PUAN):
31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor