        Süper Lig'de son 4 hafta! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Süper Lig'de son 4 hafta! Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın en karlı takımı lider Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenerken, takipçiler Fenerbahçe ve Trabzonspor ise son dakikalarda yedikleri goller sonucu rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile 90+8'de yediği golle 2-2 berabere kalırken, Trabzonspor ise 90+3'te kalesinde gördüğü golle Başakşehir'le 1-1 berabere kalıp kritik iki puan bıraktı. Bu sonuçların ardından lider Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4, Trabzonspor'a ise 6 puan fark attı. İşte son 4 haftaya girilirken, ligin ilk 3 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 09:52 Güncelleme:
        1

        GALATASARAY (71 PUAN):

        2

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        3

        32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray

        4

        33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor

        5

        34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray

        6

        FENERBAHÇE (67 PUAN):

        7

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        8

        32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir

        9

        33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe

        10

        34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor

        11

        TRABZONSPOR (65 PUAN):

        12

        31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor

        13

        32. HAFTA: Trabzonspor-Göztepe

        14

        33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

        15

        34. HAFTA: Trabzonspor-Gençlerbirliği

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Brent petrolde sert yükseliş
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Zil onlarsız çaldı!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Kabine toplanıyor
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
