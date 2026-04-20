Brent petrol haftaya yükselişle başladı
ABD-İran geriliminin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması, petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Brent petrol cuma günü yaşadığı kayıpların büyük kısmını silerek TSİ 95 dolardan işlem görüyor
Pazar günü ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması'nın İran'a ait bir kargo gemisini hedef aldığını ve geminin kontrolünün ABD deniz piyadelerine geçtiğini açıkladı.
Hafta sonu boyunca Tahran'ın gemilere ateş açtığı ve Hürmüz Boğazı'nda yeniden sıkı kontrol uygulamalarını devreye aldığına dair gelişmeler, piyasadaki tansiyonu artırdı.
Brent petrol, kritik su yolunun yeniden açıldığı yönündeki açıklamanın ardından cuma günü yaşadığı kayıpların büyük kısmını silerek yüzde 7,9'a kadar yükseldi.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, benzin fiyatlarının galon başına 3 doların altına inmesinin bu yılın sonunu, hatta gelecek yılı bulabileceğini açıkladı. Hazine Bakanı Bessent'in "yaz aylarında 3 dolar" iyimserliğine katılmayan Wright, kalıcı düşüş için Ortasoğu'daki savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı.