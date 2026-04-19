Amber Heard İspanya'da üç çocuğuyla görüntülendi

Amber Heard, gözlerden uzak, İspanya'nın Cadaques kentinde huzurlu bir aile tatilinin tadını çıkarıyor. Amerikalı oyuncu, kızı Oonagh Paige, ikizleri Agnes ve Ocean ile birlikte Akdeniz kentinde liman kıyısında yürüyüş yaparken görüntülendi.

Manşetlerden ve Johnny Depp ile olan geçmişinden uzakta, çocuklarıyla neşeli anlar paylaşan Heard, çocuklarıyla huzuru yakalamış görünüyordu.

Eski eşi Johnny Depp ile çekişmeli boşanma süreci ve ardından hakkında açılan iftira davasını kaybetmesi üzerine Hollywood'u terk ederek İspanya'nın başkenti Madrid'e taşınan Amber Heard, yaşamını üç çocuğuyla birlikte geçiriyor.

Depp'ten kamuoyunun gözü önünde tartışmalı bir şekilde boşanmasının ardından sinema sektörünü bırakan Heard, anneliğe odaklandığı yeni hayatından memnuniyetini her fırsatta dile getiriyor. Kızını dört yıl önce taşıyıcı anneden dünyaya getiren Heard, ikiz bebeklerini ise kendisinin dünyaya getirdiğini duyurmuştu.

Ünlü oyuncu, ikizlerinin doğumunu geçen yıl mayıs ayında duyururken, "Bugün resmen Heard ailesinin ikizleri olduğu haberini paylaşıyorum. Kızım Agnes ve oğlum Ocean ellerimi (ve kalbimi) dolduruyor. Dört yıl önce ilk kızım Oonagh'ı kucağıma aldığımda, dünyam sonsuza dek değişti" ifadesini kullanmıştı.

Heard ayrıca, "Kendi doğurganlık sorunlarıma rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımla anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu" demişti. Heard, çocuklarının babalarını bugüne dek hiç açıklamadı.

TARTIŞMALI BOŞANDILAR

2015'te Los Angeles'ta evlendiği Johnny Depp'e, evliliklerinin üzerinden 15 ay geçtikten sonra boşanma davası açan Amber Heard, aşırı alkol ve uyuşturucu madde aldığını ileri sürdüğü Depp tarafından istismara uğradığını iddia etmişti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Johnny Depp, 2016'da görülen davada Heard ile anlaşarak 7 milyon dolar ödemişti. Amber Heard, o dönem bu parayı bir yardım kuruluşuna vereceğini söylemişti.

İFTİRA DAVASINI KAYBETTİ

Johnny Depp, 2019'da Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmış ve boşanma anlaşmalarında daha fazla para kazanmak için kendisini istismar ettiği konusunda yalan söylediğini öne sürmüştü.

Haziran 2022'de sona eren dava sonrasında mahkeme, Amber Heard'ün, Johnny Depp'e 10 milyon dolar tazminat ve 2018'de Washington Post için yazdığı makalede aktörü karaladığı için 350 bin dolar cezai tazminat ödemesine karar vermişti.

1 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Johnny Depp'in ise kendisine karşı dava açan Amber Heard'e 2 milyon dolar ödemesi yönünde karar çıkmıştı. Heard, eski eşine toplamda 8 milyon dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalsa da, yapılan anlaşmayla 1 milyon dolar vermişti.

Tüm bu sarsıntılı süreç sonunda Amber Heard, ABD'yi terk etmişti.