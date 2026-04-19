Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Amber Heard İspanya'da üç çocuğuyla görüntülendi

        Amber Heard İspanya'da üç çocuğuyla görüntülendi

        Çekişmeli boşanma ve tartışmalı dava süreçlerinin ardından ABD'yi terk ederek İspanya'ya taşınan Amber Heard, orada dünyaya gelen üç çocuğuyla tatil yaparken objektife takıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 13:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç çocuklu hayat

        Amber Heard, gözlerden uzak, İspanya'nın Cadaques kentinde huzurlu bir aile tatilinin tadını çıkarıyor. Amerikalı oyuncu, kızı Oonagh Paige, ikizleri Agnes ve Ocean ile birlikte Akdeniz kentinde liman kıyısında yürüyüş yaparken görüntülendi.

        Manşetlerden ve Johnny Depp ile olan geçmişinden uzakta, çocuklarıyla neşeli anlar paylaşan Heard, çocuklarıyla huzuru yakalamış görünüyordu.

        Eski eşi Johnny Depp ile çekişmeli boşanma süreci ve ardından hakkında açılan iftira davasını kaybetmesi üzerine Hollywood'u terk ederek İspanya'nın başkenti Madrid'e taşınan Amber Heard, yaşamını üç çocuğuyla birlikte geçiriyor.

        Depp'ten kamuoyunun gözü önünde tartışmalı bir şekilde boşanmasının ardından sinema sektörünü bırakan Heard, anneliğe odaklandığı yeni hayatından memnuniyetini her fırsatta dile getiriyor. Kızını dört yıl önce taşıyıcı anneden dünyaya getiren Heard, ikiz bebeklerini ise kendisinin dünyaya getirdiğini duyurmuştu.

        Ünlü oyuncu, ikizlerinin doğumunu geçen yıl mayıs ayında duyururken, "Bugün resmen Heard ailesinin ikizleri olduğu haberini paylaşıyorum. Kızım Agnes ve oğlum Ocean ellerimi (ve kalbimi) dolduruyor. Dört yıl önce ilk kızım Oonagh'ı kucağıma aldığımda, dünyam sonsuza dek değişti" ifadesini kullanmıştı.

        Heard ayrıca, "Kendi doğurganlık sorunlarıma rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımla anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu" demişti. Heard, çocuklarının babalarını bugüne dek hiç açıklamadı.

        TARTIŞMALI BOŞANDILAR

        2015'te Los Angeles'ta evlendiği Johnny Depp'e, evliliklerinin üzerinden 15 ay geçtikten sonra boşanma davası açan Amber Heard, aşırı alkol ve uyuşturucu madde aldığını ileri sürdüğü Depp tarafından istismara uğradığını iddia etmişti.

        REKLAM

        Hakkındaki suçlamaları reddeden Johnny Depp, 2016'da görülen davada Heard ile anlaşarak 7 milyon dolar ödemişti. Amber Heard, o dönem bu parayı bir yardım kuruluşuna vereceğini söylemişti.

        İFTİRA DAVASINI KAYBETTİ

        Johnny Depp, 2019'da Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmış ve boşanma anlaşmalarında daha fazla para kazanmak için kendisini istismar ettiği konusunda yalan söylediğini öne sürmüştü.

        Haziran 2022'de sona eren dava sonrasında mahkeme, Amber Heard'ün, Johnny Depp'e 10 milyon dolar tazminat ve 2018'de Washington Post için yazdığı makalede aktörü karaladığı için 350 bin dolar cezai tazminat ödemesine karar vermişti.

        1 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

        Johnny Depp'in ise kendisine karşı dava açan Amber Heard'e 2 milyon dolar ödemesi yönünde karar çıkmıştı. Heard, eski eşine toplamda 8 milyon dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalsa da, yapılan anlaşmayla 1 milyon dolar vermişti.

        Tüm bu sarsıntılı süreç sonunda Amber Heard, ABD'yi terk etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beton pompasının bomu yüksek gerilim hattına temas etti; 1'i ağır, 2 yaralı

        DİYARBAKIR'da bir inşatta beton pompasının bomunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan 1'i ağır, 2 işçi yaralandı.(DHA)

        #Amber Heard
        #İspanya
        #çocuk
        #Johnny Depp
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Papa'dan Trump'a yanıt
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!