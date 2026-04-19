Metro değil yeraltı labirenti! İnmesi dakikalar sürüyor: İşte dünyanın en derin metro istasyonları

6. UNİVERSYTET İSTASYONU (KİEV METROSU) - 87 METRE - UKRAYNA

Kiev Metrosu’nun Sviatoshynsko-Brovarska Hattı’nda yer alan Universytet İstasyonu, 87 metre derinliğiyle dikkat çekiyor. 6 Kasım 1960 tarihinde açılan bu istasyon, tarihi bir yapıya sahip olmasının yanı sıra, Stalinist mimarinin etkilerini taşıyor. Beyaz mermer büstler ve nostaljik dekorasyonuyla istasyon, adeta bir zaman tüneline girmenizi sağlıyor. Universytet, bomba sığınağı olarak da kullanılmış olup mimari anıt statüsüne sahip.

5. HONGTUDİ İSTASYONU - 94,47 METRE - ÇİN

Çin’in Chongqing şehrinde yer alan Hongtudi İstasyonu, 94 metre derinliğiyle dikkat çekiyor. Çin’in Chongqing Rail Transit’in 6 ve 10 numaralı hatları için aktarma noktası olarak hizmet veriyor. 2012 yılında 60 metreden fazla derinlikte açılan istasyon, 2017 yılında 10. hattın eklenmesiyle bu derinliğe ulaştı. Hongtudi, derinliğiyle olduğu kadar büyük transfer hacmi ve karmaşık yapısıyla da büyüleyici bir istasyon. 91’den fazla yürüyen merdiveniyle adeta bir yeraltı labirentini andırıyor.