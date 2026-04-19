Metro değil yeraltı labirenti! İnmesi dakikalar sürüyor: İşte dünyanın en derin metro istasyonları
Bazı şehirlerde metroya binmek için birkaç kat aşağı inmek yeterliyken, bazılarında yolculuk adeta yerin kalbine doğru yapılıyor. 100 metreyi aşan derinlikleri, devasa yürüyen merdivenleri ve sıra dışı mimarileriyle bu istasyonlar modern mühendisliğin sınırlarını zorluyor. İşte dünyanın en derin 10 metro istasyonu!
Coğrafi zorluklar, tarihi dokunun korunması ve yoğun şehirleşme, mühendisleri yerin onlarca metre altına inmeye zorladı. Ortaya çıkan sonuç ise adeta yeraltı şehirlerini andıran, hem mimari hem de teknolojik açıdan büyüleyici istasyonlar oldu. Kiev’den Chongqing’e uzanan bu liste, modern mühendisliğin ne kadar ileri gidebildiğini gözler önüne seriyor. İşte basamakların hiç bitmeyecekmiş gibi göründüğü o yeraltı harikaları…
10. PLOSHCHAD LENİNA İSTASYONU - 67 METRE - RUSYA
Ploshchad Lenina, Saint Petersburg Metrosu’nun Kirovsko-Vyborgskaya Hattı üzerinde yer alan ve yerin 67 metre altında bulunan bir istasyondur. 1 Haziran 1958 tarihinde açılan istasyon, başlangıçta yakındaki Finlandiya İstasyonu’nun adını taşıyordu. Daha sonra Lenin Meydanı’na yakın olması nedeniyle bugünkü adını aldı. Stalinist mimariden uzak, sade bir tasarıma sahip olan istasyon, içerdiği mozaikler ve sanat eserleriyle de tarihi bir atmosfer sunuyor. Ayrıca 2006 yılında aydınlatması yenilenerek istasyonun atmosferine modern bir dokunuş eklendi.
9. WASHİNGTON PARK İSTASYONU - 79 METRE - ABD
Portland, Oregon’da bulunan Washington Park İstasyonu, Kuzey Amerika’nın en derin metro istasyonu olarak öne çıkıyor. Eylül 1998’de açılan istasyon, Oregon Hayvanat Bahçesi ve Dünya Ormancılık Merkezi gibi önemli turistik yerleri birbirine bağlayan bir merkez işlevi görüyor. 79 metre derinlikte bulunan bu istasyon, bir ulaşım noktası olmanın yanı sıra, jeolojik zenginliği ve sıcaklık düzeniyle de dikkat çekiyor. Jeolojik zaman çizelgesiyle tasarlanan istasyon, yolcularına sürekli 10°C sıcaklık sunuyor. Ayrıca, modern tasarımı ve büyük duvar resimleri ile estetik bir deneyim de sunuyor.
8. PARK POBEDY İSTASYONU - 84 METRE – RUSYA
Moskova Metrosu’nun bir istasyonu olan Park Pobedy, 84 metre derinliğiyle dikkat çekiyor ve bu da onu Moskova’nın en derin metro istasyonu yapıyor. 2003 yılında faaliyete geçen bu istasyon, Arbatsko-Pokrovskaya ve Kalininsko-Solntsevskaya hatları için aktarma noktası görevi görüyor. Avrupa’nın en uzun yürüyen merdivenlerine sahip olan istasyon, 126 metre uzunluğundaki merdivenleriyle yolcularını yaklaşık 3 dakika süren bir yolculuğa çıkarıyor. Ayrıca, istasyon içindeki tarihi olayları tasvir eden büyük mozaikler, bu istasyonu adeta bir sanat galerisi gibi kılıyor.
7. ADMİRALTEYSKAYA İSTASYONU - 86 METRE - RUSYA
Saint Petersburg’un derinliklerinde yer alan Admiralteyskaya İstasyonu, 86 metre derinliğiyle şehrin en derin metro durağı unvanına sahip. 28 Aralık 2011 tarihinde açılan istasyon, Hermitage Müzesi ile diğer müzelere kolay erişim sağlamasıyla önemli bir ulaşım noktası haline gelmiş. Tarihi bir bölgede inşa edilen bu istasyon, birkaç finansal ve yerel yönetim zorluğunun ardından tamamlanmış. İstasyonun içi, en uzunu 125 metre olan iki yürüyen merdiveni ve etkileyici mimarisiyle büyüleyici bir deneyim sunuyor.
6. UNİVERSYTET İSTASYONU (KİEV METROSU) - 87 METRE - UKRAYNA
Kiev Metrosu’nun Sviatoshynsko-Brovarska Hattı’nda yer alan Universytet İstasyonu, 87 metre derinliğiyle dikkat çekiyor. 6 Kasım 1960 tarihinde açılan bu istasyon, tarihi bir yapıya sahip olmasının yanı sıra, Stalinist mimarinin etkilerini taşıyor. Beyaz mermer büstler ve nostaljik dekorasyonuyla istasyon, adeta bir zaman tüneline girmenizi sağlıyor. Universytet, bomba sığınağı olarak da kullanılmış olup mimari anıt statüsüne sahip.
5. HONGTUDİ İSTASYONU - 94,47 METRE - ÇİN
Çin’in Chongqing şehrinde yer alan Hongtudi İstasyonu, 94 metre derinliğiyle dikkat çekiyor. Çin’in Chongqing Rail Transit’in 6 ve 10 numaralı hatları için aktarma noktası olarak hizmet veriyor. 2012 yılında 60 metreden fazla derinlikte açılan istasyon, 2017 yılında 10. hattın eklenmesiyle bu derinliğe ulaştı. Hongtudi, derinliğiyle olduğu kadar büyük transfer hacmi ve karmaşık yapısıyla da büyüleyici bir istasyon. 91’den fazla yürüyen merdiveniyle adeta bir yeraltı labirentini andırıyor.
4. ZOLOTİ VOROTA (KİEV METROSU) - 96,5 METRE - UKRAYNA
Kiev’in tarihi Zoloti Vorota İstasyonu, 96,5 metre derinliğiyle dünyadaki en derin metro istasyonları arasında yer alıyor. 31 Aralık 1989 yılında açılan istasyon, Sviatoshynsko-Brovarska Hattı üzerindeki Teatralna istasyonuna aktarma istasyonu olarak hizmet veriyor. Eski Kiev Rus tapınaklarından esinlenen tasarımı ve Kiev Rus tarihini anlatan 80 mozaik parçasıyla Avrupa'nın en etkileyici metro istasyonlarından biri olarak tanınıyor. İstasyon ayrıca, 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında bomba sığınağı olarak da kullanılmıştı.
3. ARSENALNA (KİEV METROSU) - 105,5 METRE - UKRAYNA
Kiev Metrosu’nun Sviatoshynsko-Brovarska Hattı’nda bulunan Arsenalna İstasyonu, 105,5 metre derinliğiyle dünyanın en derin üçüncü metro istasyonu olma unvanına sahip. Adını yakınlarındaki Mystetskyi Arsenal Müzesi’nden alan bu istasyon, üç tonozdan oluşuyor ve dekoratif pilonlarıyla dikkat çekiyor. 1986 yılında Yerel Öneme Sahip Mimari Anıt olarak ilan edildi. Ayrıca, 2022 yılında Rus işgali sırasında sığınak olarak da kullanılmıştı.
2. PYONGYANG METROSU - 110 METRE - KUZEY KORE
Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da yer alan Pyongyang Metrosu, 110 metre derinliğiyle dikkat çekiyor. 1969 yılında açılan b Kim Il Sung’un liderliğinde 1969 ile 1972 yılları arasında hizmete açılan bu metro, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir sığınak olarak da tasarlanmış. Derinliği ve mimarisiyle dikkat çeken Pyongyang Metrosu, sürekli olarak 18°C sıcaklıkta tutuluyor.
1. HONGYANCUN İSTASYONU - 116 METRE - ÇİN
Çin’in Chongqing şehrinde yer alan Hongyancun İstasyonu, dünyanın en derin metro istasyonu unvanını taşıyor. 116 metre derinliğiyle bu istasyon, dünya çapında büyük bir mühendislik başarısı olarak kabul ediliyor. İstasyonun iki girişi arasında 141 metrelik bir dikey yükseklik farkı bulunuyor ve ve platforma ulaşmak yaklaşık 8 dakika sürüyor. Bu muazzam derinliği aşmak için yolcular, kapsamlı yürüyen merdiven sistemlerini veya hareketli bantları kullanıyor. Bu da istasyonun benzersiz ve geniş yeraltı yapısını gözler önüne seriyor.
