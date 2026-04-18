Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda alt sıralarda bulunan Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mauro Icardi ve 35'te Yunus Akgün kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 66. dakikada M'Baye Niang'dan geldi.

Ayrıca sarı-kırmızılıların 60. dakikada Leroy Sane ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ZİRVEDE FARK YENİDEN 4!

Bu sonucun ardından Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada kazanarak 71 puana yükseldi ve farkı yeniden 4'e yükseltti. 5 haftadır kaybeden Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

Ligin 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gençlerbirliği ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Sane'nin orta sahadan savunmanın arkasına doğru yerden gönderdiği topa Yunus Akgün'ün dokunmasının ardından Icardi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli golcü, düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

4. dakikada Gençlerbirliği, ceza yayının birkaç metre dışından serbest vuruş kazandı. Göktan Gürpüz'ün şutu kalenin üstünden auta gitti.

17. dakikadaki Gençlerbirliği atağında ceza sahasının sol köşesindeki Tongya, önünü boşaltıp şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen meşin yuvarlağı sektirmeden tuttu.

24. dakikada bu kez Galatasaraylı Sallai, ceza sahasının dışından çektiği şutla şansını denedi. Top, az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.

35. dakikada Sane'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sara, meşin yuvarlağı altıpasa doğru gönderdi. Yunus Akgün'e, kaleciyi geçen topu ağlarla buluşturmak kaldı: 0-2.

Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Galatasaraylı Sara'nın ceza sahasının sağ kenarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin yanından dışarıya gitti.

60. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Sane'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

66. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında savunmanın uzaklaştıramadığı top, sağ kanattaki Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin pasıyla penaltı noktasının sağında topu alan Niang, sol ayağının içiyle uzak direğe doğru yaptığı vuruşla başkent ekibinin skoru 2-1'e getirmesini sağladı.

79. dakikada Gençlerbirliği savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktasının sol tarafındaki Torreira'ya doğru geldi. Torreira'nın gelişine voleyle kaleye gönderdiği top, uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

85. dakikada sol kanattaki Lang, pasıyla ceza yayındaki Sane'yi buldu. Sane, sağ kanattan atağa destek veren Yunus Akgün'ü ceza sahasında topla buluşturdu. Önünü boşaltan Yunus'un, uzak köşeye gönderdiği sert şut dışarı çıktı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı.