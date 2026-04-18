Tuba Ünsal, 2010 yılında Murat Pilevneli ile evlenmiş ve çiftin Sare adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmişti. Ancak ikili 2012 yılında yollarını ayırdı.

Murat Pilevneli - Tuba Ünsal

Ünsal, şirketi batmak üzere olan eski eşine destek olmuş ve ona yatırımcı bularak ekonomik krizden kurtarmıştı. Murat Pilevneli, şirketine ortak olup borçlarını üstlenen yatırım şirketine, Tuba Ünsal'ın borçları hariç, bütün borçlarını ödetti.

Murat Pilevneli ve kızı Sare Pilevneli

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Pilevneli, en başta eski sevgilisi ve çalışanı Aslı Pamir'e ve şimdiki eşi Senem Hanım'ın ailesine olan tüm borçlarını ödedi. Ünsal, niye kendisine borcunu ödemediği için eski eşini aramış ama ulaşamamış. Oyuncu sonrasında ise Pilevneli'nin kendisini engellediğini öğrendi. Bu vefasızlık karşısında harekete geçen Tuba Ünsal'ın eski eşine dava açacağı belirtildi.

"İLK KEZ BU YÜKÜ TEK BAŞIMA TAŞIMAYI REDDEDİYORUM"

Tuba Ünsal, çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Haberleri doğrulayan Ünsal, "Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî der ki; Yükünü taşıyabildiğin kadar değil, bırakabildiğin kadar özgürsün. Yazılanlar doğrudur. Artık utanç yer değiştirmeli. 15 yıl sustum. 'Kol kırılır yen içinde kalır' dedim. Her şeyi tek başıma taşıdım. Ama bir şeyi tek başına yapabiliyor olmak, onu sonsuza kadar taşımak zorunda olduğun anlamına gelmiyor. Bir çocuk, iki kişinin sorumluluğudur. Ve tek başıma her şeyle, maddi manevi mücadele etmekten yoruldum. Bugün ilk kez susmamayı seçiyorum" dedi.

Oyuncu ayrıca, "Sırtımdaki yükü, adaletin önünde ait olduğu yere bırakıyorum. Benim gibi güçlü kadınlara hep aynı şey söylenir: Sus. Laf olur. Kadın suçlanır. Ve zamanla gerçekten susmayı öğreniyoruz. Yutmayı, toparlamayı, idare etmeyi... Biz böyle sindiriliyorsak, daha az gücü olan kadınlar neler yaşıyor, düşünmek bile ağır. Bu meseleyi büyütmek, magazinleştirmek istemiyorum. Ailemi bugüne kadar nasıl koruduysam, yine öyle korumak istiyorum. Ama bir yerden sonra susmak, korumak olmuyor. Sadece adaletsizliği büyütüyor. Son 6 aydır içimde taşıdığım şey artık bedenime de, hayatıma da sığmıyor. Nefes alamadığın yerde susmaya devam edemezsin. Bu yüzden bugün, sadece kendim için değil, bir çocuğun hakkı için de konuşuyorum. Ve ilk kez, yükü tek başıma taşımayı reddediyorum" ifadelerini kullandı.