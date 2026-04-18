Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

AA'daki habere göre savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şükrü Eroğlu, hakimlikte yeniden yapılan sorgusunun ardından tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 9'a çıktı.

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, tutuklanmıştı.

'DELİLERİ YOK ETMEKTEN' TUTUKLANDI

Şükrü Eroğlu, mahkemede ‘delilleri yok etme’ suçundan tutuklandı.

Daraltılmış baz raporuna göre, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Şükrü Eroğlu'nun, Doku’nun son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü çevresine geldiği burada saat 22.08'de Umut Altaş ile buluştukları kesinleşmişti.

Eski eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sabah saatlerinde Erzurum'a getirildi.

"TELEFONLARIN EŞ ZAMANLI KAPATILMASI"

Cinayet iddialarının yoğunlaştığı saat 23.36 ile sabah 06.55 arasında şüphelilerin telefonlarının eş zamanlı olarak kapatıldığı veya sinyal vermesinin engellendiği raporlanmıştı.

Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov da sabah saatlerinde tutuklandı.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Gülistan Doku'nun, eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Uğurcan A. ve Zeinal’ın eski polis olan üvey babası Engin Yücer'in savcılıktaki sorgusu tamamlanmıştı.

BABA İLE OĞLU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Abakarov ve üvey babası Yücer tutuklandı, Uğurcan A. yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

VALİ SONEL VE OĞLUNUN SORGUSU SÜRÜYOR

AA'daki habere göre dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in savcılıktaki sorgusu sürüyor.

DÜN 6 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a götürülmüştü. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.