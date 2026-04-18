        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu | Son dakika haberleri

        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu

        Kahramanmaraş'ta, biri öğretmen ve 8'i öğrenci, 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıdan, pencereden atlayıp yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, olayda yaşamını yitiren öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor. Fatma İkra, o anları anlattı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 08:38 Güncelleme:
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu Çam, sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı.

        Pencereden atlayıp kurtulan, 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, olay gününü anlattı.
        Pencereden atlayıp kurtulan, 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, olay gününü anlattı.

        OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

        AA'daki habere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, olay günü yaşadıklarını anlattı.

        SIRANIN ALTINA GİRDİ, ARKADAŞI SİPER OLDU

        Silahlı saldırı anında sınıfta sıranın altına girdiğini, saldırganın sınıflarına girdiğinde ateş etmeye başladığını belirten Çam, sıranın altında arkadaşı Sedanur Bahşi'nin kendisine siper olmasıyla onun sayesinde kurtulduğunu, mermi isabet eden arkadaşının ise yoğun bakımdan normal servise alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

        "BİZ ATLARKEN YAN SINIFTA ATEŞ EDİYORDU"

        Saldırganın sınıftan çıkmasının ardından pencereden atladığını anlatan Çam, "Baktım iki kişi camdan atlıyor, ben de kurtulmak için atladım. Üçüncü atlayan kişi bendim, beni aşağıdakiler çok az tutabildiler ama iyi ki de atlamışım. Biz atlarken diğer sınıfta ateş ediyordu. Ayağım çok ağrıyordu, müdür yardımcısı beni oradan uzaklaştırdı ve bizi servise bindirdiler." dedi.

        "KAÇIŞINIZ YOK" DİYE BİR ŞEY SÖYLEDİ

        Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden Çam, şunları kaydetti:

        "Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor, bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi.

        "TÜRKÇE KONUŞMUYORDU, İNGİLİZCE KONUŞTU"

        Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, şu anda rüyalarıma giriyor. O kelimeden dolayı okula hiç gitmek istemiyorum artık. Evde de kalamıyorum, babaannemlerde kalıyorum. Psikolojim düzelip olayları unutunca okula gideceğim."

        ÖĞRETMENİNİ VE ARKADAŞLARINI ANLATTI

        Arkadaşları ve öğretmeninin öldüğünü hastanede öğrendiğini belirten Çam, olayda sınıf arkadaşları Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün de yaşamını yitirdiğini söyledi.

        "Belinay Nur'u çok seviyordum. Çok güzel bir kızdı." diyen Çam, şöyle konuştu:

        "Kerem de sınıfta sevilen, komik bir çocuktu. Belinay ile birbirimizi çok seviyorduk, birlikte oturuyorduk. Birbirimize arkadaşlık bilekliği yapıyorduk, hediyeler alıyorduk. Çok güzel anılarımız var. Ayla Hoca, matematik öğretmenimizdi, onu çok seviyorduk. Çok güler yüzlü ve matematiği çok güzel anlatıyordu. Herkes, onu çok seviyordu. Normalde ben matematik dersini sevmem ama Ayla Hoca sayesinde matematiği sevmeye başladım."

