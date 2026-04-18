Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor" | Dış Haberler

        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, "Çok yakında, 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, 'Küba için Yeni Bir Şafak' deniyor." dedi. Ayrıca ABD medyası, Amerikan heyetinin Küba'ya giderek Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro'nun torunuyla görüştüklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde Küba'ya dair açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı, Küba için 70 yıldır beklenen günün geleceğini söyledi.

        "Amerikan heyeti Küba'ya gitti"

        ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Küba'ya giderek burada Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunu Guillermo Rodriguez Castro'nun da aralarında bulunduğu bürokratlarla görüştüğü öne sürüldü.

        Axios'un bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'den bir heyet dün Küba'ya gitti.

        Söz konusu heyetin son 10 yıldan fazla süredir Küba'ya giden ilk resmi heyet olduğuna dikkati çeken yetkili, burada birçok görüşme yapıldığını ancak Castro dışında görüşülen kişilerin bilgilerinin paylaşılamayacağını kaydetti.

        Yetkili, giden heyetin ABD ile anlaşılması durumunda Küba'ya Starlink uydu interneti sistemi aracılığıyla internet sağlamayı teklif ettiğini belirtti.

        Söz konusu yetkili, "Başkan Trump, mümkünse diplomatik bir çözüm arayışında, ancak Küba liderleri harekete geçmeye istekli veya yetenekli değilse, adanın büyük bir ulusal güvenlik tehdidi haline gelmesine izin vermeyecektir." diye konuştu.

