ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"

Trump, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde Küba'ya dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, Küba için 70 yıldır beklenen günün geleceğini söyledi.

"Amerikan heyeti Küba'ya gitti"

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Küba 'ya giderek burada Küba 'nın eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunu Guillermo Rodriguez Castro'nun da aralarında bulunduğu bürokratlarla görüştüğü öne sürüldü.

Axios'un bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'den bir heyet dün Küba 'ya gitti.

Söz konusu heyetin son 10 yıldan fazla süredir Küba 'ya giden ilk resmi heyet olduğuna dikkati çeken yetkili, burada birçok görüşme yapıldığını ancak Castro dışında görüşülen kişilerin bilgilerinin paylaşılamayacağını kaydetti.

Yetkili, giden heyetin ABD ile anlaşılması durumunda Küba 'ya Starlink uydu interneti sistemi aracılığıyla internet sağlamayı teklif ettiğini belirtti.