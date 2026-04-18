Her öfke nöbeti masum olmayabilir: Bir çocuğun şiddete meyilli olduğunu gösteren 11 ciddi işaret

Ebeveynlik yaklaşımlarının düzenlenmesi

Araştırmalar, ebeveynlik biçimlerinin çocukların davranış gelişimi üzerinde doğrudan etkili olduğunu gösteriyor.

Tutarsız disiplin, aşırı sert ya da tamamen kontrolsüz ebeveynlik yaklaşımlarının saldırgan davranışlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Buna karşılık, daha tutarlı, öngörülebilir ve sınırların net olduğu yaklaşımların bu davranışların azalmasıyla ilişkili olduğu ifade ediliyor.

Çocuğun hangi davranışın kabul edilebilir olduğunu net şekilde anlamasını sağlayan bir yapı oluşturulmasının, davranışlarını düzenleme becerisini desteklediği vurgulanıyor.