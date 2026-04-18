Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK VAR

Yağışların, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

22 KENT İÇİN 'SARI' VE 'TURUNCU' ALARM

Meteoroloji tarafından; sarı ve turuncu alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak (Turuncu). Ankara, Antalya, Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye (sarı).

5 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK 10 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

FIRTINANIN HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKIYOR

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu

BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE: 18, Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 13, Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

DENİZLİ: 15, Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 19, Yağışların, sabah saatlerinde kentin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BURDUR: 18, Yağışların, gün boyu yer yer kuvvetli olması bekleniyor

HATAY: 22, Yağışların, aralıklı kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor

ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

KAYSERİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KARS: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 18, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor

GAZİANTEP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor

SİİRT: 18, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli, öğle saatlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor

ŞANLIURFA: 18, Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor