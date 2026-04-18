Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Hava durumu İstanbul, Ankara hava durumu, İzmir hava, tüm yurtta yağış var | Son dakika haberleri

        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Şiddetli sağanak!

        MGM'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde şiddetli sağanak bekleniyor. Yağışın, özellikle Günaydoğu'da kuvvetli olacağı belirtildi. Sıcaklık, İç Ege ve Batı Karadeniz'de 8-10 derece azalıyor. İşte alarm verilerek uyarıda bulunulan 22 kentimiz ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 07:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        GÜNEYDOĞU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK VAR

        Yağışların, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        22 KENT İÇİN 'SARI' VE 'TURUNCU' ALARM

        Meteoroloji tarafından; sarı ve turuncu alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak (Turuncu). Ankara, Antalya, Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye (sarı).

        5 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

        İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK 10 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

        FIRTINANIN HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKIYOR

        Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE: 18, Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 13, Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

        DENİZLİ: 15, Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 19, Yağışların, sabah saatlerinde kentin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        BURDUR: 18, Yağışların, gün boyu yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        REKLAM

        HATAY: 22, Yağışların, aralıklı kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor

        ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        KAYSERİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        AMASYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        KARS: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 18, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

        VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor

        GAZİANTEP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor

        SİİRT: 18, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli, öğle saatlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor

        ŞANLIURFA: 18, Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
