4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Şiddetli sağanak!
MGM'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde şiddetli sağanak bekleniyor. Yağışın, özellikle Günaydoğu'da kuvvetli olacağı belirtildi. Sıcaklık, İç Ege ve Batı Karadeniz'de 8-10 derece azalıyor. İşte alarm verilerek uyarıda bulunulan 22 kentimiz ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK VAR
Yağışların, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
22 KENT İÇİN 'SARI' VE 'TURUNCU' ALARM
Meteoroloji tarafından; sarı ve turuncu alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak (Turuncu). Ankara, Antalya, Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye (sarı).
5 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT
İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK 10 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
FIRTINANIN HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKIYOR
Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE: 18, Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 13, Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
DENİZLİ: 15, Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 19, Yağışların, sabah saatlerinde kentin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor
BURDUR: 18, Yağışların, gün boyu yer yer kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 22, Yağışların, aralıklı kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor
ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KAYSERİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 18, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor
GAZİANTEP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor
SİİRT: 18, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli, öğle saatlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor
ŞANLIURFA: 18, Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor