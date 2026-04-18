"Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalara dair değerlendirmede bulundu. Kalibaf, "ABD Başkanı bir saatte yedi iddia ortaya attı ki yedisi de yalan. Bu yalanlarla savaşta galip gelemediler. Müzakerelerde de bir yere varamayacaklar." dedi.
Giriş: 18 Nisan 2026 - 01:46
İran Meclis Başkanı, X üzerinden açıklamada bulundu.
Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin belirlenen rota üzerinden ve İran'ın izniyle gerçekleşeceğini dile getirdi.
Medya savaşı ve kamuoyu manipülasyonlarının savaşın bir parçası olduğunu söyleyen Kalibaf, "İran milleti bu hilelerden etkilenmez." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Kalibaf ablukanın sürmesi hâlinde Hürmüz Boğazı'nın açık kalmayacağını belirtti.
