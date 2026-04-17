        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında 8 yıllık serisi bitti!

        Fenerbahçe'nin 8 yıllık serisi bitti!

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alırken, rakibine karşı 8 yıllık galibiyet serisi de sona erdi.

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 23:38 Güncelleme:
        Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibiyle son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan bıraktı.

        Bu maç öncesi rakibine karşı büyük üstünlüğü olan Fenerbahçe'nin 13 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

        Sarı-lacivertliler, 30 Eylül 2018'de Rize'de rakibine mağlup olmasının ardından 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13 resmi müsabakada galibiyet elde etmişti.

        İki ekip arasında bu sezon oynanan 2 maçta toplam 11 gol atıldı.

        EVİNDE 5. BERABERLİK

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a karşı aldığı sonuçla evinde 5. kez puan kaybetti.

        Sarı-lacivertliler, milli ara sonrası Beşiktaş ve Kayserispor galibiyetleriyle şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken bu kez taraftarı önünde puan kaybı yaşadı.

        Fenerbahçe, evinde oynadığı 15 maçın 10'unu kazanırken, 5 kez rakiplerini mağlup etmeyi başaramadı.

        Kanarya bu sezon daha önce Kadıköy'de oynadığı Alanyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında rakipleriyle berabere kalmıştı.

        Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon toplamda ise 10. kez beraberlik elde etti.

