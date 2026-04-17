İstinaf mahkemesi 102 yıl olan hapis cezasını bozdu! Seçil Erzan yeniden yargılanacak
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre istinaf mahkemesi Erzan'a verilen hapis cezasını bozdu. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın özel haberi..
Giriş: 17 Nisan 2026 - 17:40
Yüksek karlı özel fon vaadiyle 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik suçlarından" 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
İstinaf mahkemesine gönderilen dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin Erzan'a verdiği hapis cezasını bozdu.
Diğer sanıklar yönünden de mahkeme, farklı gerekçelerle bozma kararları verdi. Dosya yerel mahkemeye gönderildi.
