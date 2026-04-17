Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstinaf mahkemesi 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasını bozdu! Seçil Erzan yeniden yargılanacak | Son dakika haberleri

        İstinaf mahkemesi 102 yıl olan hapis cezasını bozdu! Seçil Erzan yeniden yargılanacak

        Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre istinaf mahkemesi Erzan'a verilen hapis cezasını bozdu. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın özel haberi..

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 17:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak

        Yüksek karlı özel fon vaadiyle 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik suçlarından" 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

        İstinaf mahkemesine gönderilen dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin Erzan'a verdiği hapis cezasını bozdu.

        Diğer sanıklar yönünden de mahkeme, farklı gerekçelerle bozma kararları verdi. Dosya yerel mahkemeye gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi!

        Narin Güran cinayeti davasında tekrar hakim karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar için savcı mütalaasını yineledi. Mütalaada Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
