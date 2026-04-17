Son dakika: İran: Hürmüz Boğazı açıldı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından İran'ın kapattığı stratejik su yolu Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresince yeniden açık olacağını duyurdu:

"Lübnan’daki ateşkesle uyumlu olarak, ateşkesin geri kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi tamamen serbest bırakıldı."

Abbas Arakçi, gemilerin boğazdan geçişinin İran Liman ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulduğu gibi koordine edilmiş rotadan yapılacağını da ekledi.

ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth Social'dan, "İran, İran Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve geçişe tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler!" paylaşımı yaptı.

ABD ve İsrail'in saldırılarının İran rejimini devirememesi ve İranlı yöneticilerin savaşta cevap olarak özellikle enerji transferi için kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nı kapatması; küresel piyasalarda şok yaratmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması için birçok kez İran'ı tehdit etmiş, hatta küfürlü bir paylaşımda da bulunmuştu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için NATO'dan yardım istemiş ancak beklediği yardımı bulamayınca NATO ve ABD arasındaki ipler de gerilmişti.

Arakçi'nin açıklamasıyla Hürmüz Boğazı 1.5 ay sonra yeniden açılmış oldu.