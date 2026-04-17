Son dakika: İran: Hürmüz Boğazı açıldı

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını ilan etti: "Ateşkes süresi boyunca tamamen açık olacak. Lübnan'daki ateşkese paralel olarak bu kararı aldık." ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı açması nedeniyle İran'a teşekkür ettiği bir mesaj yayımladı.

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:51 Güncelleme:
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından İran'ın kapattığı stratejik su yolu Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresince yeniden açık olacağını duyurdu:

        "Lübnan’daki ateşkesle uyumlu olarak, ateşkesin geri kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi tamamen serbest bırakıldı."

        Abbas Arakçi, gemilerin boğazdan geçişinin İran Liman ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulduğu gibi koordine edilmiş rotadan yapılacağını da ekledi.

        ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth Social'dan, "İran, İran Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve geçişe tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler!" paylaşımı yaptı.

        ABD ve İsrail'in saldırılarının İran rejimini devirememesi ve İranlı yöneticilerin savaşta cevap olarak özellikle enerji transferi için kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nı kapatması; küresel piyasalarda şok yaratmıştı.

        ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması için birçok kez İran'ı tehdit etmiş, hatta küfürlü bir paylaşımda da bulunmuştu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için NATO'dan yardım istemiş ancak beklediği yardımı bulamayınca NATO ve ABD arasındaki ipler de gerilmişti.

        Arakçi'nin açıklamasıyla Hürmüz Boğazı 1.5 ay sonra yeniden açılmış oldu.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Fenerbahçede hedef liderlik!
