        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz | Son dakika haberleri

        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz

        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın oğlu avukat Furkan Kara, annesinin okulu ve çocukları çok sevdiğini belirterek, "Morali bozuk olduğunda okula giderdi. Derse girince bütün sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi. Nitekim o gün de grev olmasına rağmen yine okula gitti, dersine girdi, söz konusu üzücü hadise gerçekleşti. Kendisini çocuklara siper ettiğini öğrendik. O bizi gururlandırdı. Her ne kadar bir tarafımız çok hüzünlü olsa da kahraman bir anneye sahip olduğumuzu düşünüyoruz." dedi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 19:01 Güncelleme:
        Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda öğrencileri korumak isterken İsa Aras Mersinli’nin tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın oğlu avukat Furkan Kara, taziye evinde yakınlarının ve vatandaşlarının taziyelerini kabul etti. Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Kara, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirtirken, saldırganın annesinin dersine girmediği bir öğrenci olduğunu söyledi.

        'DERSE GİRİNCE BÜTÜN SIKINTILARINI UNUTURDU'

        Olayı duyunca hemen okula gittiğini ancak annesi Ayla Kara’ya ulaşamadıklarını ifade eden Furkan Kara, daha sonra gittikleri hastanede vefat haberi aldıklarını kaydetti. Büyük üzüntülü yaşamalarına rağmen kahraman bir anneye sahip oldukları için gururlu olduklarını belirten Kara, şunları söyledi:

        “Annemden geriye kalan güzel hatıraları, anıları oldu. Benim annemin bir kahraman olduğunu düşünüyorum ben. Yani çocukları çok severdi kendisi. Morali bozuk olduğunda okula gittiğinde kendisine okulun iyi geldiğini söylerdi. Derse girince bütün sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi. Nitekim o gün de grev olmasına rağmen yine okula gitti, dersine girdi, söz konusu üzücü hadise gerçekleşti. Kendisini çocuklara siper ettiğini öğrendik. O bizi en azından gururlandırdı. Her ne kadar bir tarafımız çok hüzünlü olsa da kahraman bir anneye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Allah'ım kendi mertebesinde de inşallah yaptığı iyilikleri ve şehadetini kabul etsin. Umarım ülkemizde böyle üzücü hadiseler, yaşanılmaz bir daha. Başka öğretmenler, başka anneler, başka çocuklar ağlamaz. Bu konuda eğitim, öğretimle ilgili de inşallah gerekli tedbirler alınarak bu tarz olayların önüne geçilmesi en büyük dileğimiz.”

        'SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

        Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin sabahçı, annesinin öğlenci ve 5’inci sınıflara girdiğini belirten Kara, şöyle devam etti:

        “Yani zaten okula girer girmez bizim de aldığımız bilgilere göre koridorda 2 tane çocuğa direkt ateş etmeye başlıyor. Bu da gösteriyor ki kendisinin herhangi bir husumet olmadan tamamen bir hedef gözetmeksizin ateş ettiğini gösteriyor. Çünkü husumetli birisi olsa onu arar bulur başka bir yerde böyle bir eylem gerçekleştirirdi. Ama okula girer girmez ilk gördüğü kişiye ateş etmesinden herhangi bir husumet olmaksızın ve hedef gözetmeksizin birilerini yaralamayı, öldürmeye çalıştığı oradan belli oluyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan da ziyarete geldiler ve başsavcımız de sürecin takipçisi olduğunu söyledi. Kahramanmaraş Baro Başkanımız aynı şekilde keza. Biz de sürecin takipçisiyiz. Hukuki süreç şu an etkin bir şekilde işliyor. Annemi geri getirir mi? Maalesef geri getirmez. Bu noktada tabii ki ilgili kişiler varsa hayatta olan, zaten saldırgan öldü. Hayatta olup da suçlu kişiler varsa bunlarla ilgili de biz sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

