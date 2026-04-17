ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack Habertürk'e konuştu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Habertürk TV'den Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı.

Soru: Sayın Büyükelçi, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Lübnan’daki ateşkes dün gece yürürlüğe girdi. Sizin beklentiniz nedir? Geçici bir ateşkes mi olacak yoksa görüşmeler devam ediyor mu?

Tom Barrack: Yaklaşan görüşmeler, yaşananların harika bir sonucu. Bu görüşmelerden 35 yıldır uzak durulmuştu, hatta düşmanlıkların sona ermesi anlaşması yürürlükte olmasına rağmen. Bence bir tarafta Cumhurbaşkanı Avn, diğer tarafta Bibi Netanyahu ve Başkan Trump varken doğrudan görüşmelere başlayacak olmaları tarihi bir olay. Düşmanlıkların sona ermesi anlaşması onlarla hiçbir zaman doğrudan yapılmamıştı. Bu yüzden zaman alacak. Lübnan'ın mezhep sisteminin tüm unsurlarını dahil etmeleri gerekiyor. Başbakan, aynı zamanda dikkat çekici bir zihin olan ve emel hareketini temsil eden nebih berri ve hizbullah. Bu bir süreç, zaman alacak. Hizbullah'ın diyaloğa dahil olması gerekiyor. İran da elbette diyaloğa dahil. Bu bir süreç, tarihi bir süreç ve doğru yönde ilerliyor. Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ile iletişime geçip "Bana biraz zaman verin. İletişim kurmanıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapalım" dedi, bu nedenle umutluyum.

Soru: İsrail Lübnan’ın güneyinden askerlerini çekecek mi? Çünkü Zehrani Nehri’ne kadar ilerliyorlar. Beklentileriniz neler?

Tom Barrack: Bunu onlara sormanız gerekiyor. Kişisel fikrim tabi ki geri çekilmeyecekler. Birbirlerine güvenmiyorlar. Bu yüzden çekilmediler. Kasım 2024'teki anlaşma, bunu izlemek için kurulan beş taraflı bir mekanizmaydı, her iki taraftan da bir ihlal olduğunda harekete geçme talebine yanıt veren 10.000 askerden oluşan UNIFIL de buna dahildi. Bu 4 gün sürdü. İsrail, Hizbullah'ın daha fazla tünel kazarak, silah kaçakçılığı yaparak, daha fazla insansız hava aracı kullanarak ihlalde bulunduğunu tahmin ediyordu. Hizbullah diğer tarafta İsrail'in işgal ettiğini düşünüyordu, İsrail o 5 noktadan geri çekilmiyordu. Çünkü anlaşma Litani Nehri'nin güneyini kapsıyordu. İkisi de birbirine güvenmiyordu. Güven kurulana kadar geri çekilme görmeyeceğinizi düşünüyorum, ama onlara sormanız gerekiyor. Sadece bir ateşkes, bir görüşme sağlayabilirsek, Hizbullah'ı Suriye ve Körfez ülkeleriyle birlikte görüşmeye dahil edebilirsek, tüm bu sorunları çözmenin bir yolu olur. Dediğim gibi, nihayetinde İbrahim Anlaşmaları herkes için tek cevaptır. Refah sağlamak için herkesin bir araya gelmesi gerekiyor.

Soru: Ateşkesi nasıl tanımlıyorsunuz, kırılgan mı?

Tom Barrack: Bu bölgede her şey kırılgan.

Soru: Bu durum İran Savaşı ile çok ilgisiz değil. İran’ın Hizbullah üzerinde büyük bir etkisi var. İran ile yapılan görüşmelerden beklentileriniz neler?

Tom Barrack: ABD’nin en iyi arabulucuları cephede, işlerini yapıyorlar. Jarred Kushner, Steve Witkoff, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance bu konularla ilgileniyor. Küçük adımlar, her şey tekrarlanıyor, her şey birbiriyle bağlantılı. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.