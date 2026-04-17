        Haberler Gündem 3. Sayfa Yemek yerken akademisyen Semih Kaçmaz vurulup ölmüştü | Balıkesir haberleri | Son dakika haberleri

        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!

        Balıkesir'in, merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan lokantada yemek yiyen Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Semih Kaçmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak şüpheliler T.K. ve A.S. suç aletleriyle yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:33
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!

        Balıkesir'de, dün akşam saatlerinde Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'taki markete, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, o sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Semih Kaçmaz'a isabet etmişti.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        AA'daki habere göre Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün ilçedeki bir iş yerine yönelik yüzü maskeli ve motosikletli 2 şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu Balıkesir Üniversitesi araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın olay yerine yakın bir işletmede bulunduğu esnada yaralanıp ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

        "İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI"

        Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptığı belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

        "Çalışmalarda, 60 iş yeri güvenlik kamerası, KGYS ve PTS kameralarının incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin Bandırma ilçesine kaçtıkları tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan operasyon sonucunda şüpheliler T.K. ve A.S. suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Balıkesir Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
