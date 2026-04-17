        Konut satışlarında hafif gerileme

        Konut satışlarında hafif gerileme

        Konut satışları, mart ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 113 bin 367 oldu. Kredili satışlar, toplam satışın yüzde 22,9'unu oluşturdu. Böylece kredili satışlar, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek orana ulaştı. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle yükseliş beklentisi olan yabancıya satışın oranı önceki 2 ayla aynı kaldı

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Konut satışlarında hafif gerileme

        TÜİK, mart ayına dair konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı.

        Konut satışları, mart ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 113 bin 367 oldu.

        İlk el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu. İkinci el konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,5, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,5 oldu.

        KREDİLİ SATIŞ ORANI 34 AYIN ZİRVESİNDE

        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 oranında artarak 25 bin 978 oldu. Diğer konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında azalarak 87 bin 389 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,9 diğer satışların payı yüzde 77,1 olarak gerçekleşti.

        Böylece kredili satışlar, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek orana ulaştı.

        SAVAŞ YABANCIYA SATIŞI ETKİLEMEDİ

        ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle yabancıya satışta artış beklentisi oluşmuştu. Ancak bu mart ayında rakamlara yansımadı.

        Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,0 oranında azalarak bin 353 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Ocak ve şubat aylarında da yabancıya satış, toplam satıştan yüzde 1,2 pay almıştı.

        Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 229 ile Rusya Federasyonu, 130 ile İran ve 84 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

        İŞ YERİ SATIŞLARI YÜZDE 10,5 GERİLEDİ

        İş yeri satışları ise mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Ülke genelinde toplam 13 bin 499 iş yeri satışı gerçekleşti.

