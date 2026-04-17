Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ile arasındaki gerilim sürüyor. Papa'ya savaş karşıtı sözleri nedeniyle tepki gösteren ve bunu sürdüren ABD Başkanı Trump, Papa Leo'nun İran'ın dünyaya bir tehdit olduğunu anlamasının "çok önemli" olduğunu söyledi.

Beyaz Saray önünde gazetecilere konuşan Trump, "Papa istediğini söyleyebilir ve ben de onun istediğini söylemesini istiyorum, ama katılmama hakkım da var. Papa bunun gerçek dünya olduğunu anlamalı." dedi.

Trump bir önceki açıklamasında da "İran, tamamen silahsız 42 bin kişiyi öldürdü. İran, nükleer silaha sahip olamaz. Eğer olursa, Papa'nın bulunduğu İtalya da dahil dünyadaki her ülke sorun yaşar. Papa'nın anlaması gerek. İran, nükleer silaha sahip olamaz. Dünya, büyük tehlikeye girer" ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM

PAPA: DÜNYA BİR AVUÇ ZORBA TARAFINDAN HARAP EDİLİYOR

Öte yandan Papa dün yaptığı açıklamada "Dünya, bir avuç zorba tarafından harap edilirken, birbirine destek olan sayısız kardeş sayesinde ayakta kalmaya devam ediyor." dedi.

Papa, Afrika turunun ikinci ayağı olan Kamerun’un Bamenda şehrindeki Saint Joseph Katedrali’nde düzenlenen barış buluşmasında konuştu.

Papa, "İsa, 'Bize ne mutlu barışı sağlayanlara' dedi ancak Tanrı’nın adını kullanarak dini kendi askeri, ekonomik ya da siyasi çıkarları için manipüle edenlere yazıklar olsun." diye konuştu.

Kutsal olanın, karanlığa ve kirin içine sürüklendiğini belirten Papa, "Evet sevgili kardeşlerim, adalet için açlık ve susuzluk duyan sizler; yoksul, merhametli, yumuşak huylu ve temiz kalpli olan sizler; gözyaşı döken sizler; sizler dünyanın ışığısınız. Dünya, bir avuç zorba tarafından harap edilirken, birbirine destek olan sayısız kardeş sayesinde ayakta kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Savaşın efendilerinin yıkmanın sadece bir an sürdüğünü ancak yeniden inşa etmenin çoğu zaman bir ömre yetmediğini görmezden geldiğini" vurgulayan Papa, "İktidar sahipleri, öldürme ve yıkım için harcanan milyarlarca doları görmezden geliyor. İyileşme, eğitim ve yeniden inşa için gerekli kaynaklar ise bulunamıyor." şeklinde konuştu.