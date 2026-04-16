        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi AZ Alkmaar: 2 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU (Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde)

        AZ Alkmaar: 2 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında AZ Alkmaar sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken; ilk maçı 3-0 kazanan Arda Turan'ın öğrencileri yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 22:10 Güncelleme:
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!

        UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında AZ Alkmaar ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Ev sahibi ekibin gollerini 73. dakikada Isak Jensen ve 80. dakikada Matej Sin kaydetti. Shakhtar'ın golleri ise 58. dakikada Alisson Santana ile 83. dakikada Luca Meirelles'ten geldi.

        İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Ukrayna temsilcisi, toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükselen taraf oldu.

        ARDA TURAN TARİHE GEÇTİ

        39 yaşındaki Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkan ilk Türk teknik direktör oldu.

        Shakhtar Donetsk, Crystal Palace-Fiorentina maçının galibiyetle karşı karşıya gelecek.

