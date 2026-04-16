AZ Alkmaar: 2 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında AZ Alkmaar sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken; ilk maçı 3-0 kazanan Arda Turan'ın öğrencileri yarı finale yükseldi.
Giriş: 16 Nisan 2026 - 22:10
Ev sahibi ekibin gollerini 73. dakikada Isak Jensen ve 80. dakikada Matej Sin kaydetti. Shakhtar'ın golleri ise 58. dakikada Alisson Santana ile 83. dakikada Luca Meirelles'ten geldi.
İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Ukrayna temsilcisi, toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükselen taraf oldu.
ARDA TURAN TARİHE GEÇTİ
39 yaşındaki Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkan ilk Türk teknik direktör oldu.
Shakhtar Donetsk, Crystal Palace-Fiorentina maçının galibiyetle karşı karşıya gelecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ