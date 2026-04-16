Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından alınan kararla, 6 Nisan'da MHP İstanbul İl Başkanlığı ve bağlı 39 ilçe yönetiminin feshedildiği duyurulmuştu.
MHP Kütahya, Eskişehir ve Kars Teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP Kütahya, Eskişehir ve Kars'ta İl Teşkilatının feshedildiğini duyurdu
KÜTAHYA TEŞKİLATI FESHEDİLDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır." ifadesini kullandı.
ESKİŞEHİR TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır" dedi.
KARS'IN DA FESHEDİLDİĞİ DUYURULDU
Semih Yalçın'ın art arda yaptığı açıklamalarda Kütahya ve Eskişehir'in ardından MHP Kars İl Teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay atanmıştır." dedi.