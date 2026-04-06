MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından alınan kararla, MHP İstanbul İl Başkanlığı ve bağlı 39 ilçe yönetiminin feshedildiği duyuruldu.

MHP Genel Merkezi, teşkilat yapısında kapsamlı bir değişikliğe giderek İstanbul teşkilatlarını tamamen görevden aldı. Alınan kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’nın yanı sıra 39 ilçedeki tüm yönetim kurullarının yetkileri feshedildi. İstanbul teşkilatlarında yeni bir yapılanma sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" denildi.